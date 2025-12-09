Valentín Pezzolesi vuela con la Sub-19 a Japón para disputar la SBS International Cup

Valentín Pezzolesi cierra el 2025 por todo lo alto. La guinda a un pastel marcado por altibajos, desde su debut con la UD Las Palmas en la primera jornada de Liga hasta su expulsión 20 minutos después de salir al campo. Por su segunda oportunidad al frente del escudo amarillo en la Copa del Rey y por tardes en las que ha alternado las no convocatorias con el banquillo. Una carrera de fondo que esta mañana ha tenido su premio.

Paco Gallardo, el seleccionador de España Sub-19, ha convocado a 21 jugadores para disputar del 18 al 21 de diciembre la SBS International Cup en Japón. La aventura comienza este domingo 14, justo cuando el conjunto de Luis García estará preparado para saltar al césped del Alfonso Murube para enfrentarse al Ceuta (20.00 horas, LaLiga Hypermotion). El lateral derecho volará a Madrid para un día después, el lunes, poner rumbo a Japón.

El primer partido está marcado para el día 18 a las 07.00 horas (horario canario) ante Australia. Dos días después se verán las caras con el anfitrión, Japón a las 04.30 horas, y el 21, 24 horas después del anterior partido, tienen una cita con la selección de Shizuoka. Tres partidos en los que el jugador amarillo volverá a tener la oportunidad de brillar con el combinado español.