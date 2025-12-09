Viera: el capitán que fue sacrificado por el escudo

Lo nunca visto. A sus 36 años y con 276 duelos disputados en la UD, Jonathan Viera vivió una situación insólita en su carrera. Fue retirado en el 39’ como primer cambio ante la roja al meta Dinko Horkas –para que entrase Churripi y el brazalete volase a Enzo–. Dado su incendiario carácter, como quedó demostrado en La Romareda, el 18 de junio de 2015, cuando arrancó una silla del banquillo de Paco Herrera, se esperaba cualquier reacción volcánica. No pasó nada. Resignación, abrazo con el estratega ovetense y la desolación del ‘21’, que quedó señalado en esa recta final por el despiste de Dinko. Mientras se revisaba la acción en el VAR, el meta y el mediapunta se fundieron en un abrazo. Unidos por la desesperación. Fue un gesto, el del capitán, que recibió el reconocimiento del entrenador. «Ha dado un ejemplo de humildad».

El pulso ante el penúltimo CD Mirandés vino marcado por las declaraciones de Viera, que reclamaba más minutos –saltó en el 78’ junto a Jesé en Castalia, en la penúltima jornada–. «Lo llevo mal, todos queremos jugar», determinó ante los medios. Salió de inicio por segunda ocasión en este curso –la anterior fue ante el Almería y acabó con derrota en el Gran Canaria–. Y el plan de Luis García, funcionó. Con el ‘21’, alineado con Fuster, Pejiño y Marvin, Lukovic desperdició la mejor ocasión del encuentro. Presionando como nunca a los rivales, dio otro pase a Lukovic y completó un tiro a portería que fue atrapado por Nikic. Con 301’ en estas primeras 17 jornadas, no es la campaña esperada por el considerado mejor jugador amarillo de este siglo.

¿A quién podía sacrificar Luis García? El de La Feria era el mimbre con menos rodaje y menos titularidades. Se optó por el rostro más veterano, y que cambió los parámetros de forma radical. La UD pasó de dominador a dominado, había que correr como salvajes detrás del balón. La opción de Kirian Rodríguez también se descartó ante la elevada exigencia física de una contienda que entró en otra dimensión. El rigor defensivo, diez goles en 17 duelos, convierten a la UD en el candidato del pragmatismo. En la previa de los incendios y la polémicas con Jesé y el Mesías de La Feria, se impuso la cordura.

Viaje a Ceuta por Tánger

Marc Cardona regresó a la citación y Jesé vuelve a contar con minutos. Se atraganta el gol de la segunda línea, ya que los 18 tantos son de los mimbres con más rodaje. El próximo domingo y a las 20.00 horas, la UD visita al Ceuta en el Municipal Alfonso Murube. La formación ceutí es el segundo mejor local de la competición con 18 unidades –solo superado por los 19 del Racing de Santander–. Sin noticias de la vuelta de Sandro y con el OK para fichar, en esa reconstrucción, la complicidad de Viera y Luis García vale como arma de fe.