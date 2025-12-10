Alfredo Relaño saca la ametralladora: "Florentino Pérez me parece un hombre de poder oscuro"

¿El periodismo deportivo está muerto? Pódcast por doquier de exjugadores, redes sociales, jefes de prensa como guardias de seguridad, clubes que son búnkeres...

Está vivo pero amenazado, me temo que las nuevas tecnologías, así como dan facilidades para llegar a más gente, introducen defectos y malas maneras. La falta de comprobación y calidad, así como las ganas de ser el primero provocan que te equivoces. Por ahí, se corrompen la esencia del periodismo bien hecho. Esa es mi gran preocupación ahora: que se abandone el esmero.

¿Y la solución contra el 'clickbait'? ¿El espíritu romántico de la profesión o el espíritu escrupuloso?

Más bien escrupuloso. Tenemos la responsabilidad de contar bien las cosas, de contar bien lo que hemos comprobado. No a la primera que te viene con el ánimo de poner un titular sensacionalista, así como llamativo que no corresponde con el texto. Por ahí se pierde el crédito y se pierde la confianza del cliente, por llamar al lector de esta manera.

¿Y el periodismo de bufanda?

Bueno, eso ya no es tanto del periodismo deportivo como de todos. Si ve las tertulias políticas, ya sabe que uno hablarán a favor del PSOE y otros del PP. Te van a explicar el tema del fiscal y del Tribunal Supremo de una manera radicalmente opuesta. Esto está instalado en la sociedad de la polarización.

Usted patentó la frase "el 'tiqui taca' lo inventó la UD".

Lo saqué en un trabajo en El País tras hablar con Mamé León [fallecido en 2020]. León me ayudaba mucho...Un poco en cada club tenía yo a uno que había sido el más cuidadoso con la historia y el que más se ha reunido con los veteranos. Cuando surgió la Selección pues lo llamé y lo hablamos. A mí el boom de España me recordó a Las Palmas que yo vi de niño. Era un equipo magnífico, de gran categoría, muy bonito de ver, muy elegante, siempre al toque...Y se lo dije. Me comentó estábamos viendo el partido de la Selección y estos juegan como nosotros. Pirri y sus compañeros del Madrid, me comentaban que cuando jugaban contra Las Palmas, les decían al resto: '¡Que no nos contagien, que no nos contagien!' Porque jugando así de forma pausada, pues eran mejores. El Madrid tenía el brío, esa era su baza. Ese juego adormecía a los rivales, ahí estaban Guedes, Tonono, Germán, Castellano, León...y tenían la peculiaridad que vestían de amarillo. Eran todos canarios menos el portero. Había dos porteros vascos porque el canario lo tenía el Madrid, que era Betancort. Un gran portero que le quitó partidos a Iribar en la Selección. Pero Betancort tenía un defecto, que no salía. Era un titán, un guardameta grande y parecía grueso. Un físico corpulento pero tenía un resorte para blocar o atrapar y parecía que lo iba a reventar. La UD tenía un sello especial y jugaba de una manera única. Habían 16 equipos y uno que era completamente diferente. En invierno, en la Península les costaba y sobre todo sufrían en los campos embarrados. Era un mal enemigo el General Invierno...Temían la llegada del General Invierno. Los viajes eran muy particulares, permanecían más de una semana en la Península y disputaban varios partidos fuera de casa (...) No había vuelos con frecuencia a Madrid o Barcelona, no era tan fácil de coger para ir a Gijón...

A aquella UD le faltó un título.

Estuvo muy cerca, hubo un año que perdieron en el Bernabéu 2-1 y ese duelo estuvo disputadísimo. El Madrid luego tenía que ir a Málaga y en medio tenía una cita con el Manchester. Ganando ese partido y el siguiente, ya lo tenían. Estuvieron muy cerca. Podían haber ganado un título de Copa.

¿Y qué pálpito le deja la UD de Luis García?

Luis García Fernández está haciendo un buen trabajo y Las Palmas es un clásico de Primera. La época de Carnevali, Brindisi, Morete...Con los argentinos, le dieron otra vuelta. Era un equipo muy bueno y mantenían ese tipo de juego muy sudamericano. Cuando yo empecé, había un Sevilla con alguien muy habilidoso como José Carlos Diéguez. Mi hermano me decía 'ese Diéguez es argentino y muy bueno' por su forma de cuidar el balón. Ese tacto, esa forma de amamantarlo.

¿Pedri tiene caché de Balón de Oro?

Es una maravilla...Yo estaba un poco preocupado, pensé: 'Éste no vuelve más'. Cada día juega mejor. Me acuerdo cuando estuve en Argentina y se hablaba mucho de Gardel. Me decían 'no hay día que no se escuche cantar a Gardel en la radio'. Repetían el 'Gardel cada día canta mejor'. Pues Pedri, cada día juega mejor. Juega bien cuando el Barça no está tan bien; me parece magnífico, prefiero ese fútbol. Ahora que se va tanto a los mediocampistas de mucha fuerza y destructivos, ahí está Pedri. Volviendo al tiki-taca me acuerdo de esa frase de Menotti: 'España tiene que elegir entre ser toro o torero'. Pues, eligió torero y Pedri es torero.

Pedri es 50 % de Valerón y 50 % de Silva.

Son jugadores canarios que están cortados por el mismo hilo. Por el hilo de la tierra. Y luego está Moleiro, que forma parte de esa escuela que genera talento de forma tan natural. Es propio de esas islas.

¿Se considera una víctima de Florentino?

Víctima no, porque no me ha pasado malo. Salí un poco desterrado del Grupo Prisa pero ahora estoy en medios equivalentes como Cope, Marca y El Mundo. Estoy haciendo lo mismo que hacía en el otro lado, y eso que tenía ofertas en más sitios. Ni siquiera tengo la seguridad de si él tuvo algo que ver. Fue una cosa rara...Me terminaron desterrando de una casa en la que llevaba 49 años, en mayo cumplía 50 años en El País. Formé parte de la Redacción inaugural, yescribí el primer número de El País (...) Ahora lo hago cinco días a la semana en el Marca, luego en El Mundo con temas históricos y La Cope.

¿Florentino es un presidente modélico? ¿Un presidente...?

Pues me parece, en algunas cosas un buen presidente, aunque no en todas. Luego pues un no sé qué...Me parece un hombre de poder oscuro.

¿El caso Negreira es el mayor escándalo en la historia del fútbol español?

Sí, hizo mucho daño. El episocio ha descarrilado definitivamente la desconfianza en el sistema arbitral. Siempre nos enfadábamos por los árbitros, que si se habían acobardado...La sensación de que el sistema está podrido llegó ahora, esa desconfianza es latente. Se junta con el VAR, que no me gusta por el extravío con el reglamento. Se cambian las reglas y esto provocó que hasta Busquets dijese que no sabía lo que era mano o no (...) Todo esto provoca que se te haga difícil o poco creíble el arbitraje. Tienes ese cadáver sin enterrar como el asunto Negreira y el ser impune pues fastidia más.

¿Yamal se puede perder?

Estamos en que termine en romper en Messi o Neymar. El brasileño era una maravilla, y por tonterías, mire cómo terminó. Repetían que cuando dejen de ganar los Balones de Oro, el primero sería Neymar. Se le fue la carrera sin ganarlo.

El Balón de Oro del periodismo es para...

A Segurola.

¿Y el peor?

No se lo digo.

Un consejo mágico para un periodista novato.

Respetar la información, el periodismo y al lector. Trabajar todas las horas, esto no es un trabajo de horarios...

No es una fábrica de salchichones...

Claro, la debes integrar en tu propia vida. Eso no es fácil, como compaginarlo con el matrimonio, no es fácil, lo logré con la ayuda de mi mujer. Es una vida sin horarios, además si es periodismo deportivo, pues sin domingos ni festivos. Te tiene compensar y gustarte; lo considero una delicia.

Vinícius no es un ejemplo.

No, pero es un jugador muy bueno. Es un chico con poca formación que no se controla y además le buscan para provocarle porque no se controla. Es un jugador formidable y una manera que no juegue, es sacarlo de quicio. Quieren que se distraiga. Le atacan porque él se pone a tiro. Fíjese, el mejor es Mbappé y no le pasa. Y también es negro y no le pasa. Mbappé no da pie a ello y Vinícius sí con esa conducta tan excitable.