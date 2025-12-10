Churripi se estrena como titular en Liga con la UD Las Palmas y llega el 18º once de Luis García

Llega la hora de Churripi en la UD Las Palmas. El portero de los récords, el de la paciencia eterna para entender que en el fútbol, como en la vida, todo pasa y todo llega. El lunes, en la 17 jornada de Liga y con el Mirandés alborotando el Estadio de Gran Canaria llegó su turno. De manera inesperada, cuando en el 37' Dinko Horkas vio la tarjeta roja por una mano fuera del área. Churripi, que estaba en el banquillo, salió inmediatamente, realizó un breve calentamiento en la banda y se enfundó los guantes.

Churripi, en el banquillo de la UD antes de la expulsión de Horkas ante el Mirandés / Jose Carlos Guerra

Defendió la portería de la UD sin sustos y seguro de sí mismo, consiguiendo que ningún balón rival cruzara su red. El domingo, seis días después de ese debut en competición doméstica, vuelve a los terrenos de juego aunque esta vez en otro escenario, el Alfonso Murube de Ceuta. La sanción a Dinko obliga a Luis García a alinearle de inicio, montando además su decimooctavo once de la temporada. Uno diferente en cada partido que hace a los rivales trabajar, en este caso, las 18 tácticas que ha utilizado para mantener a los amarillos en puestos de ascenso con 30 puntos.

Churripi, que consiguió el récord de imbatibilidad desde el inicio de una temporada en la historia del fútbol profesional español con 1.294 minutos sin recibir un gol defendiendo el escudo del Burgos, fichó por la UD Las Palmas el 11 de agosto de 2025 tras rescindir con el Cádiz, equipo con el que jugó cinco partidos (413') y recibió diez goles. A sus 31 años, el de La Palma del Condado (Huelva) quiere demostrar su talento, obligando así a Luis García a tomar decisiones de cara a la portería y abriendo de nuevo el melón del debate bajo los tres palos.

"Ningún jugador es top"

El día de su presentación, el guardameta aseguró que si algo le había enseñado su suplencia en el Cádiz era que "ningún jugador es top. Me ha hecho ser más fuerte. En la portería solo puede jugar uno y ahora soy mejor persona y mejor portero. Vengo a demostrarlo aquí". Y pidió un favor a la afición: que olvidaran ese récord, porque en la UD comenzaba una nueva andadura.

Una nueva oportunidad en los terrenos de juego que comenzó el 28 de octubre en el Estadio Francisco de la Hera en una noche para olvidar: la UD tiró la Copa del Rey y Churripi fue el dueño de la portería encajando tres goles. El 8 de diciembre, 41 días después de esa cita volvió, aunque esta vez bajo el aliento de la afición grancanaria, con la que todavía no se había probado. Le salió bien. En Ceuta, volverá a sentir la adrenalina de ser titular, algo que no vivía desde el pasado 18 de mayo ante el Racing de Ferrol.