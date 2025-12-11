Fuster quiere ser entrenador y habla de Viera: "Ojalá se retire con otro ascenso en la UD Las Palmas"

La eterna búsqueda de Fuster por ser Fuster. El ser o no ser del Aladino del Belmonte, que comienza a despuntar como genio en la UD Las Palmas -lo dicen los números con sus 1.263', dos goles y cuatro asistencias. En ese proceso, repasa el grado de pesimismo sobre el equipo, admite que quiere ser entrenador y confía que Viera se retire en junio con su tercer ascenso.

"No tengo esa información [sobre el adiós del 21]. Si así fuera, ojalá se retire con otro ascenso. Sería increíble para él y la carrera que ha tenido aquí y fuera. Si así sería un gran cierre a la altura del jugador que es y que lo demuestra día a día".

El atacante amarillo, uno de los fijos de Luis García, desvela que quiere ser entrenador. "Estoy en ello pero queda muchísimo. Me gusta mucho analizar todas las fases del juego como jugador y entenderlo desde fuera, ver en qué se fijan para jugar de una forma u otra. Nuestro míster lo dice muchas veces: el plan de partido hace que actúen unos jugadores u otros. Lo siento así. Me gusta fútbol, analizarlo, ojalá algún día sea entrenador".

Radiografía milimétrica del Ceuta

Sobre el partido ante el equipo ceutí de este domingo (20.00 horas, LaLiga TV) en el Murube, advierte del potencial del equiupo norteafricano. "Nos van a presionar muy arriba sobre todo al inicio del partido (...) Te exigen mucho y a nivel físico te llevan al límite. Están en casa, donde tienen un juego muy directo, van muy cerca tu área. Ponen muchos centros. Tienen un delantero como Marcos Fernández que mete muchos goles y viene del Betis Deportivo. También está Abu [Bassinga], que ha estado aquí. Será un partido de un nivel físico muy exigente. Resultará difícil encontrar nuestro juego".

En relación al eterno debate de dónde está Fuster, no da con la clave. "No hay una pieza que digas: 'Es esto lo que falla'. Si lo supiésemos lo arreglaríamos sobre la marcha. Estoy en el camino. Siempre he sido muy exigente conmigo mismo y lo sigo siendo. Puedo dar más ayudando al equipo de otra forma. Hace año y medio mi nivel había sido más alto pero también tengo el techo superior".

La falta de ambición

Posible falta de ambición: perdemos dos puntos en la primera media hora. Podíamos haber conseguido algo más. Estábamos siendo superiores y nos encontrábamos cerca del área rival. Ahí es donde se pierden dos puntos. Con diez se gana uno. En algún tramo podíamos haber atacado más o robar más alto. Lo intentamos pero no pudo ser. Hay que seguir dando pasos adelante y siendo ambiciosos. Por nuestro estilo parece parece que a veces no lo seamos pero arriesgamos mucho con la salida de balón. Hay que hacer las cosas bien para llegar arriba con ventaja. Puede parecer que no somos valientes pero arriesgamos mucho sobre todo con los dos centrales y los pivotes. Tenemos que acabar de rematar arriba. Cuando estemos a ese nivel se notará que somos ambiciosos".

Clima negativo: dardos de la prensa

En relación a las críticas por el empate ante el Mirandés -se jugó una hora con diez por la roja a Dinko-, se pone la coraza. "Entendemos la exigencia de que el objetivo es el que es: el ascenso. La crítica, bien ambientada y dirigida, también es necesaria para subir el nivel. La aceptamos como tal y queremos seguir dando pasos adelante, hacia el objetivo. Hemos recortado un punto al ascenso directo, que ahora está a un partido. Queremos seguir detrás de ello".

Del club de fans de Mata

Para Fuster, los que no juegan también aportan. Y en especial, la figura de Mata. "A Jaime Mata pocos consejos le puedo dar. Es un tío espectacular. Ha vivido todas estas situaciones. Sabe más que ninguno ahí dentro, es un ejemplo para todos en el día a día. Ustedes no tienen la suerte de verle todos los días en el vestuario y los entrenos: es el que más entrena y se deja la piel. Es muy importante como futbolista porque nos hace mejores y en el vestuario es increíble".

Ostracismo de Marc y Arvelo

Aclara la situación de dos rostros de la segunda línea, que habita en el silencio. "Cardona empezó con molestias y no ha conseguido coger el ritmo. Estos últimos partidos acabó sin convocar pero también demostró aquí, en el año del ascenso [22-23] y en el primero en Primera, ser un jugador de un nivel muy bueno. Nos puede aportar mucho. Adam es un chico joven con ganas de ayudar y aportar. No ha tenido continuidad. Con las condiciones que tiene, en cuanto le llegue la oportunidad: irá para delante”.

Y pone el cronómetro para encontrar al mejor Fuster. "Mi mejor nivel lo he tenido en esa posición [izquierda] pero cada día me encuentro mejor en la derecha. Todo es cuestión de hábito. Cada día estoy más cerca de ese Manu en la derecha. No tiene que ser una limitación. La finalización es más difícil pero en la creación estoy más a gusto. Hay que englobarlo todo. Por los datos puedo haber bajado, pero juego más cómodo incluso en esa parte derecha". El domingo tratará de clonar su versión estelar, la que aportó ante su exequipo como el Albacete, con un tanto en el Gran Canaria y una matrícula de honor. Mientras se saca el carné de entrenador para ser el nuevo Luis García, tiene una deuda pendiente con la afición pío pío.