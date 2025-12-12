Luis García deja el titular del año: "Acepto la crítica en la UD Las Palmas; no vengo del espacio"

Un Luis García Fernández bregador y combatiente. Guantes y el ring de la crítica como jaula. El estratega ovetense de la UD Las Palmas, de cara al pulso del domingo ante el Ceuta en el Municipal Alfonso Murube (desde las 20.00 horas, LaLiga TV), metaboliza la grandeza del cuadro grancanario. "Entiendo la exigencia que hay, porque la UD Las Palmas es un equipo muy muy grande. La asumo y la gestiono de forma natural. Pero debe ser una exigencia bien medida. Siempre en busca del equilibrio. Tenemos que manejarla bien. Nos gustaría ganar todos los partidos, pero hay circunstancias en ellos que no hace cambiar. Como el otro día que nos quedamos con uno menos en el minuto 30 y pocos. Fuster lo explicó bien: perdimos el otro día dos puntos en los primeros minutos y luego ganamos uno, aunque intentamos ganar los tres. Hay que darle valor".

Insiste que con la UD a dos puntos del ascenso directo, la mesura es la mejor medicina. "Acepto cualquier tipo de crítica porque no vengo del espacio. Sé de qué va este negocio, cómo funciona. Solo trabajo para ayudar a los futbolistas, de los que estoy muy orgullosos por su trabajo". Sobre si se subía a la Utinsa de Fuster, que sí habló de subir como meta irrenunciable, Luis García matiza que "no he hablado de los cincuenta puntos". "He dicho que estamos en una competición tan compleja que solo me fijo en el próximo partido. La experiencia me dice que no sirve de nada mirar lejos. Tenemos que hacer autocrítica para ser mejores cada día. Seguir nuestro camino, porque las prisas y el volverse locos no son buenos compañeros de viaje".

Sandro y Churripi

En relación al estado físico del ariete amarillo Sandro Ramírez -que no ha debutado en este curso-, elogia su potencial. Es una espera sonada y eterna. Deja motivos para la esperanza. "Está mejor. Tenemos ganas de que esté de vuelta porque es un jugador diferencial, de Primera. Está acumulando mejores sensaciones. Seguimos los procesos con los recuperadores y servicio médico, para que su vuelta sea lo antes posible". De Horkas a Churripi. Cambio de guardia en la portería. "Siempre está enchufado. Es un grandísimo profesional. Su papel este año no es sencillo. Es un portero de máximo nivel, con el récord de imbatibilidad en Segunda. No lo podemos olvidar. Eso es muy difícil. Desde que llegó dije que la portería está perfectamente protegida y cubierta. Ahora es el momento de Caro, que es un gran profesional", valoró sobre el exarquero del Burgos y Cádiz.

La falta de pegada

Para Luis García Fernández, no es justo ponerle toda la presión realizadora a Lukovic. "Muchas veces se piensa que el gol solo lo tiene que hacer el ‘nueve’. Nosotros tenemos que aportar goles con más jugadores. No podemos exclusivamente dárselo a Lukovic, que lleva cuatro goles y una asistencia. No podemos olvidar que apenas veinte años y será un grandísimo delantero. No podemos exigirle como si tuviera treinta. En defensa nos aporta muchísimo, nos empuja una barbaridad. El ataque siempre tiene ocasiones de gol y va a hacer muchos. Pero hay otros jugadores que tienen que aportar cifras".

Flores al Ceuta

No se fía de la formación ceutí, el segundo mejor local de la competición y dirigido por José Juan Romero. "Para mí todos los partidos tienen que especiales. Cada día es un día nuevo, un reto diferente. Viajamos para hacer un buen partido. Viajamos con esa idea, para volver a ganar. Cada día es un día menos en un calendario de la competición exigente. He visto a los jugadores durante la semana con ilusión para el encuentro (...) Claro que el Ceuta es un rival a batir, simplemente porque es el siguiente. Están ahí por méritos propios. Hace diez jornadas era el Andorra. El Ceuta tiene ilusión, juventud y el empuje extra de haber subido a la categoría. Nunca sabes si van a estar arriba hasta el final, aunque nadie le ha regalado nada al Ceuta. Han hecho partidos muy buenos, han ganado en casa y fuera".

Agradece el esmero del presidente Miguel Ángel Ramírez por fletar el vuelo chárter de 25.000 euros. "Nos facilita el desplazamiento y no hay excusas (...) Tenemos que afrontar el partido con humildad y seriedad. Tenemos que ser mejores cada día. Vamos a con mucha cautela, pero con confianza de hacer un gran partido".

Máximo responsable y silencio

Guarda silencio sobre el fichaje de Benedetti y la renovación de Enrique Clemente. "Ni idea...Si fuese así, es un premio a su sacrificio". Asume su grado de responsabilidad en la falta de pegada. "Nos gustaría llevar más goles a favor. El primer responsable soy yo. Hemos de ayudar a los futbolistas a encontrar ventajas, adoptar mejores decisiones y adoptar el último momento mejor. Porque es cierto que el equipo progresa muy bien hasta el último tercio del campo. Pero todos todos somos conscientes de ser mejores. Tratamos de darle normalidad; estamos muy ocupamos en dar soluciones a los jugadores para que decidan mejor. Porque la capacidad la tiene".

Pulsera y gloria por Elías

Luis García, antes del inicio de su comparencia, lanzó unas palabras de apoyo ciego al niño Elías, que fue sometido ayer a un transplante de médula. "Me gustaría enviar un mensaje a nuestro amigo Elías, el niño de 8 años que está en Madrid con su familia tras someterse a un trasplante de médula hace un par de fechas. Es una familia súper fan de la UD. Esta pulsera me la regaló él hace tiempo y cada vez que la veo me inspira fuerza. Porque es un niño que transmite muchísima alegría y empuje. Es un ejemplo para todos. Seguro que va a salir adelante".