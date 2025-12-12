Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras

Milos Lukovic y Edward Cedeño irán a Ceuta por la vía larga. Los dos futbolistas extracomunitarios de la UD Las Palmas, con el fin de evitar cualquier contratiempo de última hora y extremar todas las precauciones, no pisarán suelo marroquí. Se bajan del chárter de la expedición amarilla al Aeropuerto de Tetuán -el resto del viaje a la ciudad ceutí se completa con 35 minutos de guagua-.

Cedeño golpea el balón ante la mirada del preparador físico Marc Giménez. / LA PROVINCIA / DLP

Por lo tanto, Lukovic y Cedeño volarán desde Gran Canaria al Aeropuerto de Málaga y luego se trasladarán a Algeciras. Acompañados por miembros del staff técnico de la UD, desde el puerto de la Bahía de Algeciras, tomarán un barco a Ceuta. De esta manera, llegarán a la península tingitana por la tarde-noche.

Sandro, Jere Recobita y Ale García son baja por lesión. Así como Dinko Horkas por sanción federativa. El centrocampista panameño se quedó fuera de la última lista ante el CD Mirandés en el Gran Canaria (0-0). El rendimiento del internacional con Panamá, que será mundialista el próximo verano en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.