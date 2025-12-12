La nueva UD Las Palmas toma cuerpo: Benedetti está fichado y renovación de tres años para Clemente
La comisión deportiva, con Miguel Ángel Ramírez, Luis Helguera y Vicente Gómez al mando, cierra la incorporación del mediapunta colombiano y reconoce la tarea del central zurdo, uno de los pilares del éxito defensivo de este curso liguero
Benedetti y Clemente. El ABC de la nueva UD Las Palmas. El cuadro grancanario mueve ficha y alza el telón del mercado invernal con un fichaje y una renovación. La comisión deportiva, integrada por el presidente Miguel Ángel Ramírez, así como por Luis Helguera, Vicente Gómez, Branko Milovanovic y Juanito Rodríguez, comienza a diseñar los parámetros del nuevo proyecto. La adquisición de Nicolás Benedetti es un viejo anhelo de la UD y llega libre tras poner fin a su ciclo en el Mazatlán de la máxima categoría de México.
De 28 años, el atacante de Cali estuvo cerca de fichar por el Sevilla el pasado verano y su deseo pasaba por dar el salto al fútbol europeo. Representado por la agencia Wasserman Group, está valorado en 2,5 millones y llega para paliar la falta de gol de la formación de Luis García Fernández. Generar para sepultar la sequía, en un plantel donde los 18 tantos han llegado de la primera línea. Ni rastro de las dianas con el empaquetado navideño del gen de revulsivo -los rostros de pólvora con Ale García (5), Lukovic (4), Fuster (2), Enrique Clemente (2), Gil (2), Mika Mármol (1), Barcia (1) y Pejiño (1)-.
Benedetti, que ocupará la ficha de Jere Recobita, firmará por dos temporadas y no será la única incorporación. Falta un delantero y se está sondeando la llegada de un extremo zurdo. Además, se premia el rendimiento ofrecido por Enrique Clemente, que terminaba contrato en junio. El zaguero zurdo ha firmado el mejor inicio de Liga de su carrera (van 17 jornadas) y amplía por tres temporadas más (hasta junio de 2029).
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- El bochinche más escondido de Gran Canaria se encuentra en este municipio: comida casera, productos locales y precios económicos
- Las Palmas de Gran Canaria cesa al gerente de turismo por no ir al trabajo y "falta absoluta de gestión"
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías