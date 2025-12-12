La nueva UD Las Palmas toma cuerpo: Benedetti está fichado y renovación de tres años para Clemente

Benedetti y Clemente. El ABC de la nueva UD Las Palmas. El cuadro grancanario mueve ficha y alza el telón del mercado invernal con un fichaje y una renovación. La comisión deportiva, integrada por el presidente Miguel Ángel Ramírez, así como por Luis Helguera, Vicente Gómez, Branko Milovanovic y Juanito Rodríguez, comienza a diseñar los parámetros del nuevo proyecto. La adquisición de Nicolás Benedetti es un viejo anhelo de la UD y llega libre tras poner fin a su ciclo en el Mazatlán de la máxima categoría de México.

De 28 años, el atacante de Cali estuvo cerca de fichar por el Sevilla el pasado verano y su deseo pasaba por dar el salto al fútbol europeo. Representado por la agencia Wasserman Group, está valorado en 2,5 millones y llega para paliar la falta de gol de la formación de Luis García Fernández. Generar para sepultar la sequía, en un plantel donde los 18 tantos han llegado de la primera línea. Ni rastro de las dianas con el empaquetado navideño del gen de revulsivo -los rostros de pólvora con Ale García (5), Lukovic (4), Fuster (2), Enrique Clemente (2), Gil (2), Mika Mármol (1), Barcia (1) y Pejiño (1)-.

Benedetti, que ocupará la ficha de Jere Recobita, firmará por dos temporadas y no será la única incorporación. Falta un delantero y se está sondeando la llegada de un extremo zurdo. Además, se premia el rendimiento ofrecido por Enrique Clemente, que terminaba contrato en junio. El zaguero zurdo ha firmado el mejor inicio de Liga de su carrera (van 17 jornadas) y amplía por tres temporadas más (hasta junio de 2029).