Emilia salpica a la UD Las Palmas: el plantel no vuela a Tetuán por la borrasca y se queda en tierra
La expedición pasa la tarde en el Aeropuerto para cancelar el chárter; mañana (10.00) se tratará de llegar a tiempo al Murube de Ceuta sin descartar el aplazamiento. Cedeño y Lukovic esperan en Algeciras
El plantel de la UD Las Palmas se queda en tierra. La expedición amarilla no ha podido volar a Tetuán en el chárter tras ejercitarse esta mañana en Barranco Seco y lo intentará mañana a primera hora. El reto es hacer la ruta aérea del Aeropuerto de Gran Canaria al aeródromo marroquí para luego completar el trayecto en guagua hasta Ceuta (la contienda arranca a las 20.00 horas de mañana).
El vuelo tenía prevista la salida a las 17.20 horas del Aeropuerto de Gran Canaria y finalmente ha sido cancelado. La intención era pasar la noche en el Hotel Parador de Ceuta para jugar mañana en el Alfonso Murube. Los efectos de la borrasca Emilia han provocado la suspensión de la salida del avión.
Con este panorama, el club está tratando de rearmar el operativo logístico para volar el mismo día del encuentro. A este contratiempo, cabe sumar la situación de Cedeño y Lukovic, que al ser extracomunitarios y carecer de los permisos para pisar Marruecos, deben desplazarse por la vía larga: avión a Málaga, coche a Algeciras y desde la localidad andaluza, un ferry a Ceuta. Los jugadores ya están en Algeciras y mañana tienen pensado tomar el ferry.
"Mañana lo intentaremos y por ahora, no se piensa en el aplazamiento. Si nos dejan volar, pues ya se cursará con LaLiga", realzan desde el club pío pío. Emilia salpica a la UD y un pulso en el aire.
