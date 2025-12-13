Trabajo extra en los despachos de la UD Las Palmas: once jugadores acaban contrato en junio

Unas navidades marcadas por el papeleo en las oficinas de la UD Las Palmas, y en el horizonte, el quebradero de cabeza por los once jugadores que en el mes de junio finalizan contrato con la entidad amarilla. La hoja de ruta por la reconstrucción incluye también el nombre de Enrique Clemente, que ha sido el primero en renovar de los que finalizan contrato. El club, satisfecho con el rendimiento del maño (15 partidos, 2 goles y una asistencia) ya amplió su contrató por tres temporadas más, hasta 2029. Barcia, que llegó en calidad de cedido, tiene una opción de compra que desde el club han decidido asumir por una cuantía de 1,5 millones de euros.

Enrique Clemente abraza a Jonathan Viera tras el descanso / Jose Carlos Guerra

En calidad de cedido están también Milos Lukovic y Lorenzo Amatucci, aunque en este caso ninguno de los dos tiene opción de compra, por lo que al terminar la presente temporada volverán a sus respectivos equipos —Racing Club de Estrasburgo y la Fiorentina—, dejando a la UD huérfana en las posiciones que ocupan. También Mika Mármol dejará un vacío en el centro de la defensa amarilla. Junto a Barcia es uno de los mejores centrales de la Segunda División, pero las ofertas tentadoras que ha recibido en los últimos meses desde Italia le hacen estar cada vez más lejos de Gran Canaria, sin importar que la UD suba a la máxima categoría o no. Una crónica de un adiós anunciado.

El guardameta Churripi, si desde el club no lo impiden, también se despedirá de la afición grancanaria en el mes de junio. El lunes ante el Mirandés se estrenó en Liga con la UD tras la expulsión de Dinko —ya había debutado en la Copa del Rey, en una noche de fracaso que poco tuvo que ver con la que disfrutó en la competición doméstica—. Hoy, en Ceuta, volverá a demostrar sus galones bajo los tres palos con el objetivo de alargar su estancia como amarillo y rifarse el puesto con Horkas.

El enigma de los delanteros

Habrá deberes también con la delantera de Luis García, ya que Jaime Mata, Marc Cardona y Jesé Rodríguez afrontan sus últimos meses como jugadores de la UD Las Palmas. Ninguno de los tres ha tenido protagonismo en las primeras 17 jornadas que se han disputado, quedando en un segundo e incluso tercer plano en cuanto a las pizarras tácticas del ovetense, quien ha esquivado, sobre todo, la presencia del catalán y el madrileño. El grancanario, aunque ha disputado 8 partidos, todas sus aportaciones han sido mínimas a excepción del duelo ante el Albacete, cuando hizo su récord con 26 minutos.

Marc Cardona golpea el balón ante la mirada de Jaime Mata y Cedeño, durante un calentamiento previo a partido en el Estadio de Gran Canaria. / Jose Carlos Guerra

Además, no parece que desde la UD tengan previsto contar la próxima temporada con ninguno de los tres. Ejemplo de ello está en que ya buscan en el mercado de fichajes para incorporar a un nuevo delantero a las filas amarillas este mes de enero. Para ello, tiene que salir uno y Marc Cardona es el que tiene todas las papeletas para despedirse.

También con la etiqueta de delantero está Sandro Ramírez, que todavía no ha disputado ningún partido esta temporada y sigue con la puesta a punto de su recuperación tras ser operado de la rodilla en el mes de julio. Ha estirado su vía crucis en Las Palmas y lo que parecía un fichaje de garantías para el mes de octubre-noviembre, su regreso se ha pospuesto de tal forma que ni siquiera tiene billete de vuelta a los terrenos de juego. Ha alternado los entrenamientos individuales con el grupo pero su rendimiento todavía no está al nivel de la competición. A su contrato le restan seis meses, el tiempo corre y no precisamente a su favor.

Colgar las botas

Por último, el caso de Pejiño, Loiodice y Jonathan Viera. Tres situaciones diferentes con el mismo denominador común: finalizan contrato en junio de 2026 y no hay noticias de renovación. El capitán tiene previsto despedirse de los suyos al finalizar la presente temporada. Ya ha expresado públicamente que su carrera está llegando a su fin y su deseo cuando regresó a la entidad amarilla en el mes de julio no era otro que devolver al equipo a la Primera División y colgar las botas con la cabeza alta. Sin embargo, Loiodice y Pejiño están siendo piezas indispensables para Luis García.

Mientras que Enzo ha ido de menos a más, sobre todo echando la vista hacia atrás en cuanto a la pasada temporada, Pejiño parece que ha recuperado su mejor versión, y ya suma un gol y dos asistencias. Hay trabajo en la UD.