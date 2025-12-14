El 'abróchense los cinturones y apaguen los móviles' de la UD Las Palmas: vuelo a Tetuán y hay partido
La expedición sale del Aeropuerto de Gran Canaria y no existen complicaciones en el aeródromo marroquí: "Todo está bajo control", realzan; Cedeño y Lukovic, así como los árbitros, tratan de llegar a Ceuta desde Algeciras sin descartar la vía del helicóptero
Rumbo a Tetuán para esquivar a Emilia. La expedición de la UD Las Palmas tomó el vuelo privado hacia al Aeropuerto de Tetuán para luego llegar en guagua a Ceuta (sobre las 13.30 horas) y así disputar la 18ª jornada de la competición liguera en el Alfonso Murube a tiempo. El pulso arranca a las 20.00 horas y cierra la penúltima tanda de partidos del año 2025.
Tras la cancelación del vuelo de anoche, por los efectos de la borrasca Emilia, el plantel, sin Cedeño ni Lukovic, que tratan de llegar desde Algeciras, ya va en camino.
Los pupilos de Luis García Fernández desayunaron esta mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y luego se dirigieron al Aeropuerto de Gran Canaria para tomar el vuelo chárter -que ronda los 25.0000 euros-. El regreso del plantel, cuerpo técnico y consejo de administración, con el presidente Miguel Ángel Ramírez a la cabeza, está previsto para esta noche, al término de la contienda ante el rival ceutí del técnico Romero -también con el mismo dispositivo, vuelta en chárter desde el Aeropuerto de Tetuán para estar en la Isla sobre las 4.00 horas-.
