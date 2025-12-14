Bufandas amarillas y 'pío pío' a dos mil pies de altura: a Ceuta en helicóptero por la UD Las Palmas

Bendita locura por la UD Las Palmas. Pese al mal tiempo, regateando las lluvias y los feroces vientos de la borrasca Emilia. No hay nada que pare a la afición amarilla, que ha tomado por obligación eso de no dejar solo al equipo sea cual sea el destino. Ceuta no iba a ser menos y Jesús Mederos, José Pablo Santana, Miguel Ángel García y José Antonio Santana lo tenían claro.

Jesús Mederos, José Pablo Santana, Miguel Ángel García y José Antonio Santana en el helicóptero / LP/DLP

Abonados a la grada Sur del Estadio de Gran Canaria y con el sentimiento UD muy adentro, este grupo de enfermeros puso rumbo a Ceuta el viernes por la mañana. Desde Gran Canaria cogieron un avión hasta Málaga, y desde allí, la noche del viernes, se subieron a un helicóptero que les llevara al destino. Un trayecto inolvidable que les costó 150 euros por cabeza sin sumar los billetes de avión, alojamiento y comida.

La idea fue de José Pablo. Sus años universitarios los pasó en Ceuta, donde estudió la carrera de enfermería y su ilusión era volver junto a sus compañeros de trabajo para enseñarles la ciudad en la que fue feliz durante unos años. Desde Gáldar para el mundo, a pesar de que están separados en cuanto a la localización de sus trabajos: tres de ellos pertenecen al centro de salud de Tamaraceite, y otro al de Santa María de Guía.

Una ruta estudiada

“Vinimos con la excusa de que había estudiado aquí y aprovechando este histórico partido”, apunta José Pablo, quien ha sido uno de los héroes en hacer que todos lleguen sanos y salvos a Ceuta y no como el resto de la afición, atrapada en Algeciras por el mal tiempo. “Me conozco bien la logística y el viento de levante, ese que hace que muchas veces no puedan salir los barcos, así que lo planifique de la mejor manera”, indica.

Jesús Mederos, José Pablo Santana, Miguel Ángel García y José Antonio Santana / LP/DLP

El viernes a la hora de la cena ya estaban disfrutando con los ceutíes, una población a la que describen “amable y cercana”, orgullosa de que cada quince días, aficionados visitaran la ciudad. “A veces no sabemos como expresar el sentimiento que sentimos por la UD”, comentan un tanto melancólicos. “Esto es como si fuera un hijo”, señala otro desde el otro lado de la habitación. Un breve silencio destapa la herida del Insular y habla el recuerdo de aquellos años: “El Alfonso Murube nos recuerda a las historias del antiguo Insular, que era nuestro fortín”, comentan.

Es la cara de la moneda, la de los tres héroes que pudieron llegar a Ceuta con tiempo, incluso antes que el propio equipo, y que esperan la llegada de la expedición amarilla a lo largo de la tarde de hoy. “Con ganar nos conformamos, está siendo un viaje fantástico, de esas experiencias que nada ni nadie te hace olvidar”, apuntan. Ellos, ya están preparados para la contienda. Camiseta amarilla, bufanda al cuello y la garganta preparada para vivir su primer desplazamiento de la temporada.