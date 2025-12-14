La bomba del once de la UD Las Palmas tras la odisea: sal y canta otra vez, Jesé

Un once revolucionario y guiño hacia la vieja guardia. Jesé Rodríguez y Jonathan Viera, de inicio en el partido de la odisea en el Alfonso Murube. Luis García Fernández repite con el '21', el sacrificado en el pulso ante el CD Mirandés -lo retiró en el minuto 39- y le brinda la posición de único nueve al bicampeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid. De tal manera, que Lukovic es suplente por primera vez en esta temporada -llegó a Ceuta en ferry- y Kirian Rodríguez se queda fuera de la convocatoria. Es la 18ª alineación en la 18ª jornada, en un pulso que está marcado por la negativa del Juez Único de Competición al aplazamiento por el accidentado viaje de la UD para mañana.

Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

El once de la UD lo conforman Churripi, Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Viti, Fuster, Viera y Jesé Rodríguez. En el Ceuta, están Vallejo, Aisar, Carlos Hernández, Diego González, Matos, Rubén Díaz, Bodiger, Cristian, Konrad, Marcos Hernández y Koné.

El cabreo de Luis Helguera

El director deportivo de la UD Luis Helguera cuestionó la decisión del Juez Único de la RFEF de no conceder el aplazamiento. "Todo ha sido complejo, el equipo y los jugadores, así como el staff, nadie se ha quejado. Sin excusas vamos a tratar de sacar los tres puntos. Si sucede así es porque conviene, no venimos de estar descansados y tampoco en una condición óptima. Tampoco los árbitros, que han sufrido mucho para llegar (...) Lo aceptamos y ya está. Que no se hable más del partido".

Además, agradece el trato recibido por parte del Ceuta. "Se están portando fenomenal, están muy bien verlos en esta categoría. Son parte del territorio español. Es complejo, pues imagínese cada quince días cuando tienen que salir". Relata que los jugadores han pasado horas y momentos de incertidumbre. "Estás comiendo en ciertas horas que no son apropiadas, no sabes lo que va a pasar...Pero no queremos poner más excusas".

También habló de Viera y Jesé. "Están aquí con nosotros y tienen que rendir. Son muy importantes y durante el año debe demostrarlo". Sobre las claves, advierte que será importante "tener posiciones". "Trataremos de quitarles el balón".