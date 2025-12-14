AD Ceuta - UD Las Palmas: horario y dónde ver el partido de esta jornada en LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas visita hoy al equipo revelación de esta temporada en LaLiga Hypermotion en un momento clave, cuando más necesita sumar los tres puntos. El conjunto amarillo afronta esta jornada tras dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, después de encadenar una excelente racha de resultados. Enfrente estará una AD Ceuta lanzada, que se juega entrar en los puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Futbol. UDLP- Mirandés | 08/12/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

El conjunto pío-pío no pasó del empate sin goles ante el CD Mirandés, penúltimo clasificado, en su último compromiso liguero. También cayó por la mínima en su visita al CD Castellón en Castalia. Estos dos tropiezos consecutivos han provocado que la UD Las Palmas pierda posiciones en la tabla, cayendo hasta la cuarta plaza, alejándose de los puestos de ascenso directo.

Pese a ello, el equipo amarillo ya ha demostrado esta temporada su capacidad para pelear en la zona alta. El conjunto de Luis García llegó a ocupar el liderato provisional y se mantuvo igualado a puntos con los dos primeros clasificados durante varias jornadas.

Ahora, aunque el margen con el primer puesto se ha ampliado, una victoria en Ceuta, junto con otros resultados favorables, podría devolverle a la segunda posición de la clasificación.

La AD Ceuta quiere el playoff

Por su parte, la AD Ceuta lucha por entrar en los puestos de promoción de ascenso a la máxima categoría. El conjunto recién ascendido ha tenido una adaptación rápida a la Segunda División y ocupa actualmente la séptima posición con 25 puntos.

El equipo caballa ha convertido el Alfonso Murube en un auténtico fortín, siendo el segundo mejor local de la competición. Un dato que anticipa un encuentro muy exigente para la UD Las Palmas, que no lo tendrá nada fácil para sumar los tres puntos en la ciudad autónoma.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido AD Ceuta - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 19 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el estadio Alfonso Murube de Ceuta.

Dónde ver el partido AD Ceuta - UD Las Palmas

El partido entre el conjunto 'pío-pío' y los caballas se podrá seguir a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

