Lukovic, Cedeño y el trío arbitral cruzan el Estrecho en ferry para el Ceuta-UD Las Palmas
A las 13.30 horas, los dos jugadores amarillos y los colegiados pudieron salir hasta Ceuta; la UD, por su parte, acaba de aterrizar en Tetuán
A Ceuta sobre la bocina. Un viaje que se ha vuelto una odisea, con Lukovic y Cedeño alejado del resto de la expedición amarilla y con el trío arbitral a la espera de poder llegar a Ceuta para la disputa del partido esta noche (20.00 horas LaLiga Hypermotion). Después de un día de espera, tanto los dos jugadores de la UD Las Palmas como el equipo arbitral, están cruzando el Estrecho en un ferry.
Mientras que en un primer momento estaba previsto que ningún barco saliera por las condiciones del mar, finalmente ha habido una compañía que se ha atrevido a surcar los mares para que la jornada se dispute sin ningún inconveniente. Los dos jugadores amarillos volaron ayer desde Gran Canaria hasta Málaga, pero una vez en Algeciras se quedaron atrapados.
Lo mismo ocurrió con el resto de la plantilla, que tenía previsto volar ayer por la tarde Gran Canaria-Tetuán y de ahí coger una guagua a Ceuta, pero la borrasca Emilia también lo impidió. Finalmente, el vuelo de la UD acaba de aterrizar en Tetuán, y desde ahí pondrán rumbo al destino final tras recorrer 40 kilómetros por carretera.
Un viaje complicado
Tanto el equipo arbitral, como Lukovic, Cedeño y el resto de la plantilla que ha ido por Tetuán llegarán a Ceuta con el tiempo justo, pero en principio sin complicaciones para la disputa del encuentro de esta noche. Ahí, aguardan algunos de los aficionados que han tenido la suerte de llegar. Por el camino, sin embargo, se han quedado otros tantos. Una odisea en toda regla.
