FÚTBOL
Las Palmas Atlético cae ante el Orihuela a pesar del doblete de Elías
Un tempranero gol de Solsona a los tres minutos obliga a remar contracorriente a la 'vela chica' desde el inicio del partido (3-2)
El encuentro comenzó cuesta arriba para el filial de la UD Las Palmas, porque el Orihuela se puso por delante en el marcador cuando apenas habían transcurrido tres minutos de juego.
Tras el 1-0, obra de Solsona, Las Palmas Atlético reaccionó generando algunas iniciativas ofensivas especialmente por la banda derecha. Allí, con Elías como protagonista, estuvo a punto de empatar el encuentro a los seis minutos cuando el goleador amarillo disparó cruzado tras jugada personal.
La esperanza del empate llegó a los 17 minutos, precisamente en una acción vertical de Elías que acabó con una precisa vaselina. La jugada se inició con un medido pase de Sergio Rivarés.
El siguiente tramo del partido fue para el Orihuela, que volvió a colocar un nuevo gol en el marcador con un remate desde la frontal de Juanma. Tras el 2-1, los locales Ángel Sánchez, Monterde y Gonzalo pudieron también anotar antes del descanso.
Dominio amarillo, pero sin desborde
En la segunda mitad el dominio de Las Palmas Atlético fue más constante, aunque sus jugadas no lograban desbordar a un rival que no dudó en defender la renta.
El 3-1 fue un duro golpe para los discípulos de Raúl Martín, al concluir con un gran disparo Pipa un contragolpe que parecía controlado.
De nuevo Elías, tras una jugada de córner, aproximó a Las Palmas Atlético en el marcador a falta de cuatro minutos. Pero no hubo espacio para conseguir la igualada, aunque un remate alto de Kirian Ramírez fue la mejor aproximación en este sprint final.
FICHA DEL PARTIDO
ORIHUELA 3-2 LAS PALMAS ATLÉTICO
ORIHUELA: Buigues, Gonzalo (Nacho Vila, 78'), Booker, Rubén García, Juanma, Fran Rivera, Alto, Ángel Sánchez (Solano, 69'), Ayodele, Monterde (David Rodríguez, 78'), Rubén García y Solsona (Pipa, 69')
LAS PALMAS ATLÉTICO: Nicolau, Brian Velázquez, Carlos Navarro (Trespalacios, 46'), Valentino Raca, Víctor Villote (Adrián Vázquez, 82'), Yoni Pérez, Javi Martínez (Sergio Ruiz, 66'), Jerobe Cáceres (Kirian Ramírez, 66'), Elías Romero, Iván Medina y Sergio Rivarés (Ian Martínez, 72')
GOLES: 1-0.- (3'): Solsona; 1-1.- (16'): Elías Romero; 2-1.- (23'): Juanma; 3-1.- (76'): Pipa; 3-2.- (82'): Elías Romero.
ÁRBITRO: Ignacio Bordons Romero (Madrid). Tarjetas amarillas a Pipa, Juanma, Salto (Orihuela), Brian, Trespalacios y Jerobe (Las Palmas Atlético).
