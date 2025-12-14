El 'viaje pesadilla' de los amarillos por Emilia
La UD Las Palmas llega corriendo al hotel de Ceuta y Viera responde a los fieles: "Se juega esta noche"
La odisea de las odiseas del club grancanario sigue su curso y descansan en el Parador ceutí; se asume que la petición de aplazamiento fue desestimada por el Juez Único de Competición de la RFEF
La odisea de las odiseas agota un nuevo capítulo y la expedición de la UD Las Palmas descansa en el hotel de concentración -a cuatro horas del inicio del partido de la 18ª jornada-. "Llegaron extasiados y Viera nos confirmó que se juega esta noche", valoran los aficionados pío pío en la puerta del Parador.
Con los jugadores en el Hotel Parador de la ciudad ceutí, la opción de jugar mañana para atender el contratiempo de volar en chárter esta mañana, tras la cancelación de ayer, fue desestimada por el Juez Único de Competición de la RFEF. El plantel de Luis García se ha visto perjudicado por Emilia, al no poder descansar anoche ni esta mañana en la ciudad norteafricana.
El club grancanario tramitó, como adelantó la Cadena SER, el aplazamiento a mañana lunes pero no fue atendida. Cedeño y Lukovic, que fueron en ferry desde la Bahía de Algeciras a Ceuta, también se encuentran con el grupo. El trío arbitral también está listo para la contienda de las 20.00 horas.
Entrada a lo Usain Bolt
El pulso del Alfonso Murube comienza en menos de cuatro horas y las carreras del delegado Rubén Fontes, así como el cuerpo técnico de Luis García Fernández han quedado plasmadas en los vídeos de los aficionados a las puertas del recinto hotelero. Tras volar en chárter de Gran Canaria a Tetuán -desde esta mañana-, con dos horas de retraso, el plantel y cuerpo técnico aterrizaron sobre las 14.00 horas en el aeropuerto marroquí. El trío arbitral también se encuentra en Ceuta y por ahora no hay confirmación alguna del cambio de fecha y horario.
