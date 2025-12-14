La crónica
La UD Las Palmas no remata al Ceuta y pierde dos puntos en el 89' (1-1)
El cuadro grancanario se adelanta con un golazo de Clemente, tras una soberbia combinación entre Amatucci y Viera, y recibe el mazazo del misil de Matos a falta de 90 segundos; con tres centrales, Luis García priorizó en el trabajo defensivo y lo pagó caro ante un rival superado
'Clementazo' y un maldito minuto 89. La UD Las Palmas salió del Alfonso Murube con tablas (1-1) tras recibir un misil de Matos en el 89' y desperdiciar una grandísima ocasión para rematar al AD Ceuta FC. Con Viera y Jesé de inicio, los amarillos se adelantaron en el 52' y luego elevaron una muralla de hormigón armado para frenar las embestidas de Marcos Fernández, Koné y Konrad. Pero con una línea de tres centrales -Suárez, Barcia y Mika-, y un partido que parecía controlado, llegó el lanzamiento de Matos desde la frontal, que cruzó de forma magistral para tumbar a Churripi.
Primera titularidad de Jesé y buena actuación del '10', que fue retirado en el 56' por Lukovic. Del serbio no hubo noticias en el césped y Viera se retiro con molestias (69'). Gil fue el reemplazo y no aportó nada. Tampoco Cristian Gutiérrez o un tímido Cedeño. Bajó un punto el equipo amarillo y en esa fase de control desde la posesión, todo parecía maravilloso.
Pulso de vino y rosas en el Alfonso Murube tras el eterno padecimiento del 'viaje odisea'. Pero Matos sorprendió a Churripi con uno de los goles de la temporada, que vale para retratar el conformismo de Luis García Fernández. O simplemente, tiró de una segunda línea que no ejerció de revulsivo (Lukovic, Gil, Cedeño y Cristian Gutiérrez).
Tres partidos y dos puntos. La derrota en Castalia ha activado una secuencia raquítica de fútbol, que se compensó en Ceuta con empuje y unos primeros 55 minutos decorosos.
Tras 287 minutos sin ver portería, desde el tanto de Lukovic ante el Albacete Balompié, fue Enrique Clemente el que rompió la baraja tras un viaje infernal -ayer se canceló el vuelo chárter y hoy volaron desde las 10.00 horas a Tetuán con dos horas de retraso-.
Pesadilla de viaje y final amargo
Matos evitó un triunfo cabal y calculado al milímetro. La UD lo tenía todo cerrado, hasta que llegó esa opción aislada que mató a Churripi. Los amarillos, con el tanto de Clemente, estaba en ascenso directo y acusó el cansancio en la recta final. En este viaje traumático, el estrés de un viaje tortuoso y surrealista se dejó notar.
El pulso comenzó con un tiro a los treinta y siete segundos de Marcos que salvó Marvin Park debajo del larguero.