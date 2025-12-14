La UD Las Palmas no remata al Ceuta y pierde dos puntos en el 89' (1-1)

'Clementazo' y un maldito minuto 89. La UD Las Palmas salió del Alfonso Murube con tablas (1-1) tras recibir un misil de Matos en el 89' y desperdiciar una grandísima ocasión para rematar al AD Ceuta FC. Con Viera y Jesé de inicio, los amarillos se adelantaron en el 52' y luego elevaron una muralla de hormigón armado para frenar las embestidas de Marcos Fernández, Koné y Konrad. Pero con una línea de tres centrales -Suárez, Barcia y Mika-, y un partido que parecía controlado, llegó el lanzamiento de Matos desde la frontal, que cruzó de forma magistral para tumbar a Churripi.

Enrique Clemente golpea el esférico, ante la presión de un grupo de rivales del Ceuta. / LA PROVINCIA / DLP

Primera titularidad de Jesé y buena actuación del '10', que fue retirado en el 56' por Lukovic. Del serbio no hubo noticias en el césped y Viera se retiro con molestias (69'). Gil fue el reemplazo y no aportó nada. Tampoco Cristian Gutiérrez o un tímido Cedeño. Bajó un punto el equipo amarillo y en esa fase de control desde la posesión, todo parecía maravilloso.

Pulso de vino y rosas en el Alfonso Murube tras el eterno padecimiento del 'viaje odisea'. Pero Matos sorprendió a Churripi con uno de los goles de la temporada, que vale para retratar el conformismo de Luis García Fernández. O simplemente, tiró de una segunda línea que no ejerció de revulsivo (Lukovic, Gil, Cedeño y Cristian Gutiérrez).

Tres partidos y dos puntos. La derrota en Castalia ha activado una secuencia raquítica de fútbol, que se compensó en Ceuta con empuje y unos primeros 55 minutos decorosos.

Viera, Churripi, Enzo, Clemente y Mika, antes de la disputa del partido. / LA PROVINCIA / DLP

Tras 287 minutos sin ver portería, desde el tanto de Lukovic ante el Albacete Balompié, fue Enrique Clemente el que rompió la baraja tras un viaje infernal -ayer se canceló el vuelo chárter y hoy volaron desde las 10.00 horas a Tetuán con dos horas de retraso-.

Pesadilla de viaje y final amargo

Matos evitó un triunfo cabal y calculado al milímetro. La UD lo tenía todo cerrado, hasta que llegó esa opción aislada que mató a Churripi. Los amarillos, con el tanto de Clemente, estaba en ascenso directo y acusó el cansancio en la recta final. En este viaje traumático, el estrés de un viaje tortuoso y surrealista se dejó notar.

El pulso comenzó con un tiro a los treinta y siete segundos de Marcos que salvó Marvin Park debajo del larguero.