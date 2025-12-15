Antonio Aguiar sobre el no aplazamiento el Ceuta-UD Las Palmas: «El Juez Único de Competición no estudió el caso como debía; no se esforzó y no le dio importancia»

Malestar generalizado por un partido que debía haberse aplazado. La UD Las Palmas llegó a Ceuta a falta de poco más de cuatro horas para arrancar su duelo en el Estadio Municipal Alfonso Murube, correspondiente a la 18.ª jornada de LaLiga Hypermotion, tras una auténtica odisea de viaje marcada por las dificultades ocasionadas por la borrasca Emilia, y que acabó con un empate que supo a poco para los visitantes.

Ante este escenario, el club se movilizó para intentar aplazar el encuentro hasta el lunes con el apoyo de la AD Ceuta, que estaba de acuerdo con el cambio, pero la realidad aplastó a los isleños cuando José Alberto Peláez, el Juez Único de Competición de la RFEF, decidió desestimar dicha petición. El encuentro se celebró con normalidad, aunque al término del mismo Luis García, preparador isleño, explotó por lo acontecido: «El que hace las normas no ha estado en un campo de juego; creo que muchas veces falta sentido común en este deporte. La competición no tiene igualdad en el momento en que se disputa este partido (…) Está adulterada», aseveró, notablemente enfadado, el ovetense.

Esa queja por parte del entrenador de la Unión Deportiva la rubrica Antonio Aguiar, abogado especialista en derecho deportivo y director del portal IUSPORT, quien señala directamente que José Alberto Peláez, el Juez Único de Competición, no estudió el caso como «debía y lo despachó. Él explica que esta es una incidencia de las que se producen todas las semanas, y no es verdad. No es un retraso técnico de media hora; esto es otra cosa. La borrasca impidió a la UD Las Palmas viajar con normalidad a Ceuta, pero el juez interpretó lo que no es. No se estudió bien la petición porque este tipo de borrascas no suceden todas las semanas. No se esforzó y no le dio la importancia necesaria».

Contradicción en la aplicación de la norma

Según el artículo 157.1 del Reglamento de Competiciones, no se puede autorizar la suspensión o el aplazamiento de un encuentro salvo concurrencia de una causa de fuerza mayor indubitadamente acreditada, una causa reglamentaria expresa o una disposición de la autoridad competente. Ante esa ordenanza, el abogado natural de Guía reafirma que ese concepto de fuerza mayor es «muy amplio y se puede interpretar; depende de la voluntad que le pongas, ya que puedes ser más restrictivo o más flexible. Si tienes una visión más flexible, observas que en Canarias había una borrasca y que Las Palmas sufrió un montón de contratiempos para viajar, por lo que era razonable aplazarlo».

Antonio Aguiar. / LP / DLP

En ese sentido, Aguiar asegura que Las Palmas no jugó este partido en «igualdad de condiciones». «Tras ocho horas en el avión esperando el sábado, se bajaron para volver a intentarlo al día siguiente, saliendo con dos horas de retraso. Los jugadores llegaron hechos polvo a las cinco de la tarde para jugar, pero es que, además, los árbitros también tuvieron problemas para llegar. De ese modo, es más que evidente que no se llevó a cabo el normal desarrollo de la competición, que es lo que la ley ordena y el juez no cumplió. Por tanto, se contradice a sí mismo».

Además, el especialista en derecho deportivo recalca que la entidad insular no tuvo tiempo de elevar un «recurso porque ya no tenía margen; todo ocurrió el domingo y eso provocó una indefensión por parte del club. Ante esa situación, los jueces deben estudiar estos temas con más detenimiento y no despacharlos a la ligera».

El duelo entre Barça y Las Palmas del 1 de octubre de 2017, el caso más similar

En cuanto a los antecedentes, Antonio Aguiar explica que otros aplazamientos anteriores, como los acontecidos por la DANA que azotó Valencia el año pasado, tienen que ver más con el lugar donde se disputaban los partidos que con las condiciones en las que viajaban los equipos. «El juez lo que miró fue si se podía jugar el partido en Ceuta y lo enfocó por ahí. Hay que analizar el conjunto de las circunstancias y no solamente el hecho de si en la ciudad concreta se puede jugar. En este caso, había un equipo que se desplazaba desde una región con un temporal complicado y que se trasladó con enormes dificultades. El aplazamiento no generaba ningún problema a la competición y proporcionaba igualdad a ambos equipos. Son cuestiones interpretables, pero con un poco de voluntad se podía haber conseguido un trato justo».

Aun así, el letrado expone que el caso más parecido a este no aplazamiento se encuentra, precisamente, en el partido que enfrentó a la UD Las Palmas con el FC Barcelona el 1 de octubre de 2017, justo el día del referéndum de independencia de Cataluña. A pesar de ello, en aquella ocasión el encuentro no se aplazó, aunque sí se modificó. «En ese momento, el juez interpretó que, por causa de fuerza mayor, el choque debía disputarse a puerta cerrada; por tanto, la norma es interpretable. Si me pides un cambio de fecha es más complicado, pero con 24 horas y la conformidad del Ceuta, no veo ningún obstáculo para que no se hubiese aplazado el duelo».

Sea como sea, las palabras de Luis García cobran bastante sentido en cuanto a la premura por querer disputar un choque en el que la premisa de la igualdad de condiciones nunca llegó a cumplirse del todo.