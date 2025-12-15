Luis García explota por la odisea de la UD Las Palmas: "La competición está adulterada"

El estratega de la UD Luis García Fernández explotó contra la RFEF y la negativa del Juez Único de Competición de renunciar a la petición de aplazamiento del pulso del Alfonso Murube ante el Ceuta -la expedición llegó en chárter por Tetuán con apenas unas horas de margen para preparar la contienda, además, Lukovic y Cedeño lo hicieron por el ferry desde Algeciras-.

«La competición no tiene igualdad en el momento en que se disputa este partido (...) Está adulterada». Y vincula el empate de la UD Las Palmas con la odisea del desplazamiento, que comenzó con la cancelación del chárter del sábado por los efectos de la borrasca Emilia. La UD recibió el tanto de Matos en el 89' que igualó el de Clemente (1-1).

Luis García, en el banquillo de Zorilla, en una imagen de archivo de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

Sin embargo, el técnico del Ceuta José Juan Romero no lo ve así. "Han venido en chárter, nosotros hacemos viajes de 15 horas".

«El que hace las normas no ha estado en un campo de juego», dejó como otro titular en su gran cabreo con el ente federativo. «Creo que muchas veces falta en este deporte que mueve tantas pasiones falta sentido común. Cuando un club pone todo lo que tiene en su mano para poder competir en las mejores condiciones, como era nuestro caso, se gasta un dinero para venir en chárter … Con todo, incluso otros jugadores [Cedeño y Lukovic] tuvieron que coger el camino normal, seguro que más económico, pero tampoco llegaron en las mejores condiciones».

Aporta como testimonio el drama de Cedeño y Lukovic. «Nos dijeron que en el barco salieron las sillas por el aire. No hablo solo de mis jugadores, sino también de un importante equipo como es el arbitral. A ellos se les exige que tengan acierto, que estén bien, que no se equivoquen y que traten de impartir justicia. ¿Creen que el árbitro es capaz de impartir justicia después de estar desde las seis de la mañana tirado en un muelle para coger un barco, que fue una auténtica locura?".

Bajo el dolor y la rabia, pone en valor la capacidad de sufrimiento de su plantel. "Mis jugadores forman un equipazo; se pasaron diez horas en el Aeropuerto y en la pista para poder despegar. No viajamos, nos vamos a casa con el estrés. Tomé un montón de vuelos, pero el sábado tuve miedo. Nos levantamos antes de las 8.15, porque a esa hora desayunamos en Barranco Seco. Por una incidencia en el Aeropuerto, salimos con dos horas y media más de retraso».

Charla exprés...

Luis García insiste en su relato de que «entramos a comer a las cinco de la tarde. Me duché, ofrecí la charla y tratamos de descansar. Los jugadores se han dejado la vida. No sé si es merecido el punto para el Ceuta. Lo que sí sé es que estoy más orgulloso aún de los jugadores a los que represento (...) La competición no tiene igualdad en el momento en que se juega este partido». Admite que «el Juez decide en función de las normas. El que pone las pone no ha estado en un terreno, no sabe lo que es un balón y hay un negocio detrás que lo maneja mejor». «El fútbol profesional te exige el máximo, no vienes a jugar con los amigos».

Viera y Suárez, en la misma línea

Viera y Suárez también cuestionaron la decisión del Juez Único. «Todo fue un corre, corre (...) No pasaba nada por aplazar el encuentro. El fútbol está montado así y hay que jugar porque hay jugar, dijo el ‘21’. Para el zaguero: «Debería valorarse más la salud de los futbolistas». El triple llanto de una UD que atiza a la RFEF.