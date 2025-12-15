Palo de Romero a Luis García por la odisea de la UD Las Palmas: "Los jugadores están preparados para bajarse de un avión y jugar; no ponen ladrillos ni adoquines"

José Juan Romero, máximo responsable técnico del Ceuta y que ayer fue expulsado, se desmarcó de la línea victimista de Luis García Fernández, que llegó a valorar que la competición estaba adulterada al no acceder el Juez Único de Competición al aplazamiento del partido.

"Nosotros hemos entendido que ellos han tenido problemas para viajar y no hubiéramos tenido inconveniente en aplazarlo, pero dicho esto, han venido en chárter directo desde Las Palmas hasta aquí, a los cinco minutos ya estaban. Nosotros hacemos viajes de 14 o 15 horas y hay días que llegamos a la una de la mañana del día anterior y jugamos a las doce", valoró del preparador ceutí en sala de prensa.

Insiste que los futbolistas son unos privilegiados. "Los futbolistas están preparados para bajarse de un avión y jugar un partido. No tienen que poner ladrillos ni adoquines. No creo que Luis lo haya dicho como una excusa por el empate, porque entonces sería algo que nosotros tendríamos que hacer constantemente". En relación con el partido, subraya la ambición de su equipo ante los amarillos: "En la primera parte solo ha existido un equipo, y después del 1-1 el único que ha querido ir a por el segundo ha sido el Ceuta".

Apuesta ciegamente por el ascenso de la UD, un equipo que le cae simpático. "Las Palmas es un equipo extraordinario y me atrevería a decir que va a ser el que suba este año".