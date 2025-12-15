Viera y Jesé: titulares tres años y medio después en la UD Las Palmas y funciona

De bomberos a titulares en cuestión de dos semanas. Las vueltas de la vida y el que Luis García no tenga un once tipo en la cabeza hizo que Jonathan Viera y Jesé Rodríguez fueran los responsables de llevar la batuta del juego en Ceuta después del viaje odisea de la UD Las Palmas. De salir juntos como revulsivos, a un cambio de guion en el que tres años y medio después, los dos viejos rockeros volvieron a sentir la responsabilidad de defender el escudo desde el inicio.

Para recordar la última vez que se juntaron los astros para que esto pasara hay que echar la cabeza hacia atrás y remontarse a 2022. La temporada llegaba a su fin, era 4 de junio y la UD disputaba en el Estadio de Gran Canaria el partido de vuelta del ascenso a Primera División. El derbi del 'veo mucha fiesta aquí' de Viera que por cierto terminó con victoria para el eterno rival. Desde entonces han pasado 1.289 días, lo que corresponde a tres años y medio.

El tiempo ha volado, y la UD ha vivido en una montaña rusa en la que ha experimentado ascensos y descensos. Tres años y medio en los que ambos buscaron otras vías en sus carreras profesionales para en julio de este año volver al lugar en el que fueron felices. Para hacer una última promesa: la de intentar devolver al equipo a la Primera División.

Jesé durante el calentamiento de la UD en Ceuta / LOF

Aceptar el rol

Durante la presentación dejaron claro que sabían a lo que venían. Que aceptaban los roles y la situación, y por el momento han cumplido su palabra. De las 18 jornadas que ha disputado el conjunto amarillo, Viera ha jugado 12 partidos y ha dado dos asistencias. Jesé, por su parte, lo ha hecho en nueve ocasiones. Además, ha tenido protagonismo en las últimas siete jornadas, sumando cada vez más minutos.

Once inicial de la UD con Viera y Jesé / LOF

La poción mágica de Luis García por alinearlos de inicio parece haber funcionado. Pese a que la decisión del ovetense haya generado polémica entre los detractores de los grancanarios, lo cierto es que fue con ellos en el campo cuando la UD defendió sus mejores minutos y sin ir más allá, anotó el gol. La salida de Jesé en el 56' y la de Viera en el 69' terminaron en la decadencia de un equipo que se caracterizó por perder tiempo y pedir la hora en lugar de ir a por el partido con los revulsivos.

Viera y Jesé llegaron en el mercado de verano de la presente temporada y fueron anunciados con días de diferencia

Al finalizar el encuentro, Luis García despejó la duda del millón: Jesé no había sido titular debido a que Lukovic había tenido que llegar hasta Ceuta en barco. «Teníamos prevista la titularidad de Jesé. No es por el viaje en barco de Milos. Teníamos previsto darle aire a Lukovic». Una pista de que el ovetense está empezando a ver en el ex del Real Madrid las pinceladas que hace años enamoraron al madridismo.

La segunda titularidad tras pelear hasta el final

Por su parte, Viera disfrutó de su segunda titularidad consecutiva. «Voy a pelear hasta el final, como he hecho siempre» expresó hace once días al ser cuestionado por su papel en la segunda línea. Ante el mirandés salió de inicio y tuvo que ser sacrificado al borde del descanso por la expulsión a Horkas, y ante el Ceuta volvió a portar el brazalete de capitán desde el inicio, esta vez con más suerte para completar 69'.

De bomberos a titulares para demostrar, aunque moleste, que todavía tienen destellos de ese fútbol que enamoró a muchos. Para subrayar el discurso de Luis García de que todos tienen que estar preparados para salir o entrar en cualquier momento y sobre todo para poner en la alineación un poco de veteranía, esa que igual faltó en los últimos minutos ante el Ceuta, cuando ambos miraban desde el banquillo y la UD no supo rematar lo conseguido.