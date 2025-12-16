El adiós al 2025 de la UD Las Palmas: del funeral con Martínez a la reconstrucción con Luis García

La UD Las Palmas pone este sábado (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) el broche al 2025. Lo hará bajo el calor de una afición que ha demostrado estar en las duras y en las maduras, consiguiendo el récord de abonados del club en Segunda División con 23.563 fieles y respaldando al equipo en los desplazamientos más incongruentes, como fue el caso de Ceuta, Extremadura, Burgos o Valladolid. Los amarillos dicen adiós a un año en el que los baches han sido parte de un camino que ha pasado de un extremo a otro: del funeral con Diego Martínez en Primera División, a la reconstrucción de Luis García con el inicio de este curso.

Los amarillos celebran el gol de la victoria al Atlético de Madrid en el descuento, el 19 de abril / ANDRES CRUZ

Una montaña rusa de sensaciones, con despedidas amargas y un descenso doloroso marcado por siete derrotas en casa. La UD empezó el 2025 midiéndose al Getafe de Bordalás en el feudo de Siete Palmas. Ahí, cosechó la primera derrota del año en un partido al que acudieron 23.698 aficionados. Con el paso de las jornadas, los de Martínez no levantaron cabeza. La afición amarilla se llevó una desilusión tras otra con fines de semana marcados por las derrotas y los empates, en lo que empezó a ser una crónica de un descenso anunciado. De los 10 partidos que la UD jugó en el Gran Canaria desde el mes de enero al de mayo que finalizó el curso en Primera, los amarillos firmaron siete derrotas, dos empates y una victoria.

Precisamente, esa victoria el 19 de abril ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone fue un rayo de esperanza en una afición que empezó a hacer las cuentas para una posible salvación. Javi Muñoz en el descuento hizo enloquecer a la grada, pero esa victoria tan solo sirvió para jugar con las falsas ilusiones de un público entregado que pese a las circunstancias nunca se rindió. A principio de mayo, cuando el optimismo reinaba en las gradas del Gran Canaria, los seguidores pidieron que la guagua bajara por Fondos de Segura. Un ritual marcado para los días más especiales, los señalados en el calendario de las ilusiones.

La guagua por Fondos de Segura

El día 3 de mayo, cuando la UD recibía al Valencia en casa, el club escuchó las plegarias de los suyos y la guagua bajó por Fondos de Segura. Una cita marcada por el aliento de los irreductibles pero que tampoco sirvió. Los amarillos cayeron por 2-3 y las posibilidades de mantenerse en la máxima categoría se complicaron. Los dos últimos partidos ante el Rayo Vallecano y Leganés en casa, también terminaron con una derrota. Con el descenso certificado, el conjunto amarillo dijo adiós a Diego Martínez, pero también a Alberto Moleiro, una de las pérdidas más dolorosas en una operación en la UD Las Palmas hizo caja a través de un traspaso de 16 millones de euros al Villarreal.

Celebración de la plantilla de la UD después de la victoria ante el Eibar / LP/DLP

Hubo un borrón y cuenta nueva y empezó la era de la reconstrucción. Llegaron viejos ídolos como Jonathan Viera y Jesé, Luis García tomó las riendas del grupo y aparecieron caras nuevas que elevaron el caché del equipo, como fue el caso de Recobita. Ale García se apuntó a héroe y sorprendió con su calidad, mientras que Barcia, Amatucci y Lukovic entre otros llegaron para llevar a la UD hacia el éxito con resultados que invitan a soñar con volver a la élite del fútbol. De los nueve duelos que se han disputado esta temporada en el Gran Canaria, los amarillos han sumado cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con una media de espectadores por partido de 19.372, y sumando un total de 174.346 fieles.

La primera victoria de la temporada llegó en la segunda jornada de Liga, rompiendo la maldición del Nuevo Arcángel de Córdoba. Dos jornadas después, el 12 de septiembre, llegó la primera victoria de la UD como local ante la Real Sociedad B en un partido en el que Iván Gil fue la estrella. Las fotos grupales con la Naciente de fondo empezaron a ser tradición antes de que se cambiara la ubicación al vestuario, donde la celebración servía como un chute de adrenalina. Después llegaron los tres puntos en casa ante el Cádiz, Eibar, Racing de Santander y Albacete.

El sábado, la UD quiere cerrar el año volviendo a la senda de la victoria. Despedir con creces un año en Primera que empezó y terminó mal, y demostrando que la Segunda División es un mero trámite para volver a deslumbrar. De momento, el inicio de curso invita a soñar y el camino a seguir es el que han seguido hasta ahora: portería a cero en la medida de lo posible y sumar, da igual si es de uno o de tres.