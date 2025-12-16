Lupa sobre los mareados de la UD Las Palmas Lukovic y Cedeño: biodramina y suplentes en Ceuta

Sillas por el aire en el barco, desde las 6-7 de la mañana en el puerto para poder salir hacia Ceuta por la imposibilidad de hacerlo el día anterior y la biodramina para evitar el mareo por la mala mar. Más allá de la odisea del viaje de la UD Las Palmas está el particular caso de Lukovic y Cedeño, los únicos jugadores de la convocatoria de Luis García que no pudieron realizar el viaje en el chárter.

Lukovic. / LA PROVINCIA / DLP

El sábado, el panameño y el serbio junto a una parte del staff que les acompañó, se subieron a un avión con destino a Málaga. Una vez ahí, completarían el trayecto con una guagua hasta Algeciras, donde subirían a un barco para cruzar el Estrecho y llegar a Ceuta, el destino final. Sin embargo, las condiciones meteorológicas el sábado imposibilitaron el hecho de que pudieran completar la travesía el mismo día, así que no hubo otra opción que esperar hasta el domingo, el mismo día del partido.

Pasadas las seis de la mañana, las dos figuras amarillas ya estaban en el puerto, aunque las condiciones del mar tampoco eran las mejores. Según fuentes consultadas por este periódico, la biodramina fue clave para que el mareo no fuera a más. Un viaje que realizaron junto a los árbitros del partido, que al igual que parte de la expedición amarilla tuvieron que vivir antes de jugar el partido.

Jesé por Lukovic

Una vez que el Juez de Competición decide que el partido no se aplaza, la UD pone rumbo al Alfonso Murube y ofrece el once inicial del partido. La novedad, la aparición de Jesé por Lukovic, desaparecido durante las últimas jornadas de Liga. Una decisión que Luis García había tomado, según expresó tras el partido, antes de la odisea de viaje que tuvieron que realizar. El delantero serbio suplió al Bichito en el 56' y su participación en el terreno de juego fue nula.

Luis García, en el banquillo de Zorilla, en una imagen de archivo de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

Desde su llegada al conjunto amarillo, Lukovic no había sido suplente en ninguna ocasión. Se perdió el primer partido de la temporada porque había llegado a la Isla días antes y apenas había podido ejercitarse junto al grupo y sin contar con los dos partidos que estuvo sancionado —Cádiz y Granada en la octava y novena jornada— siempre fue titular. Menos en Ceuta, la plaza en la que Jesé le robó el puesto.

Cedeño, por su parte, ha estado un poco más al margen del equipo, centrado en sus idas y venidas con la Selección Panameña, con la que consiguió recientemente el billete para el próximo Mundial. Llegó en el mercado de verano pero su participación ha quedado en un segundo plano, con minutos en 7 partidos de los 18 posibles. Además, en seis ocasiones se ha quedado fuera de la convocatoria, ya sea por compromisos internacionales o por decisiones técnicas.

El domingo en el Alfonso Murube de Ceuta, a pesar de los mareos por la travesía en barco y después de cuatro partidos sin aparecer —lo hizo por última vez en la victoria amarilla ante el Racing de Santander, cuando jugó los últimos 4'—, volvió al verde por delante de Iñaki González. Al igual que Lukovic, su protagonismo fue nulo: le robaron la cartera hasta en tres ocasiones. Una noche para olvidar en la que la alineación de ambos se pudo haber evitado.