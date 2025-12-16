¿Por qué no se subió Kirian al chárter de la UD Las Palmas?
El de Candelaria, que lleva cuatro jornadas sin participar, se quedó fuera de la convocatoria ante el Ceuta por una sobrecarga muscular
Aseguró que esta vez se estaba tomando todo con más calma y no mintió. Kirian Rodríguez ha aprendido a darle prioridad a su salud, como ya comentó durante el acto de entrega del premio ‘Los mejores de la Historia’. El de Candelaria lleva cuatro jornadas sin enfundarse la camiseta de la UD Las Palmas en un terreno de juego, ya sea entrando en las convocatorias o no.
Fue titular en la victoria de los amarillos en Valladolid (jugó 63’) y desde entonces no ha vuelto al verde, alternando las suplencias con los problemas físicos. Ante el Albacete estuvo en el banquillo, mientras que en el desplazamiento a Castellón, a pesar de que en un primer momento viajó con el resto de la expedición, tuvo que volver a la Isla debido a un virus estomacal.
Una semana después ante el Mirandés, su incorporación al verde se vio perjudicada por la temprana roja a Horkas, que obligó al técnico ovetense a rearmar todo el puzle. A Ceuta, sin embargo, no viajó por «unas molestias musculares».
