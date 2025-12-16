Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Las Palmas y el Granca, padrinos solidarios en la recogida de juguetes de Aldeas Infantiles

Con Aythami Artiles a la cabeza, la cita navideña tendrá lugar el viernes 19 de diciembre entre las 17:00 y 20:00 horas en la planta 0 del Centro Comercial Siete Palmas

Aythami Artiles, uno de los precursores de la recogida navideña de juguetes para Aldeas Infantiles

Aythami Artiles, uno de los precursores de la recogida navideña de juguetes para Aldeas Infantiles / LP/DLP

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Aythami Artiles e Iriarte Automoción lideran una ambiciosa propuesta solidaria en favor de Aldeas Infantiles SOS de cara a estas fechas navideñas y organizan la VIII Recogida de Juguetes el próximo viernes 19 de diciembre entre las 17:00 y 20:00 horas en la planta 0 del Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas.

Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Centro Comercial y de Siete Palmas Asociación Vecinal que busca superar el reto de años anteriores para que todos los niños y niñas puedan tener un presente en estas fechas tan señaladas.

Es por ello que nuestros principales referentes deportivos, UD Las Palmas y CB Gran Canaria se vuelcan con el evento y estarán presente, aportando su generosidad y también con protagonistas que nos acompañaran en una tarde en la que esperamos contar con la generosidad de una sociedad siempre entregada como la grancanaria.

Juan Espino y Rogelio Peñate

En una jornada pensada en los más pequeños, Mario Bros, Bluey, Steve de Minecraft y personajes de Star Wars te estarán esperando para que disfrutes de una tarde especial. Tendremos muchos amigos y amigas conocidos que se sumarán al evento como el caso de Juan Espino mítico luchador UFC y de Lucha Canariao el campeón del Mundo de automovilismo, Rogelio Peñate. También grandes influencers como Andoni Artiles. Además, la voz de la cantautora canaria Kaysey Medina y alguna que otra sorpresa más.

Este próximo viernes 19 de diciembre entre las 17:00 y las 20:00 horas tienes una cita ineludible. Acércate con juguetes y ayuda a alegrar la vida a quienes más sufren.

