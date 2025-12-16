La UD Las Palmas y el Granca, padrinos solidarios en la recogida de juguetes de Aldeas Infantiles

Aythami Artiles e Iriarte Automoción lideran una ambiciosa propuesta solidaria en favor de Aldeas Infantiles SOS de cara a estas fechas navideñas y organizan la VIII Recogida de Juguetes el próximo viernes 19 de diciembre entre las 17:00 y 20:00 horas en la planta 0 del Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas.

Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Centro Comercial y de Siete Palmas Asociación Vecinal que busca superar el reto de años anteriores para que todos los niños y niñas puedan tener un presente en estas fechas tan señaladas.

Es por ello que nuestros principales referentes deportivos, UD Las Palmas y CB Gran Canaria se vuelcan con el evento y estarán presente, aportando su generosidad y también con protagonistas que nos acompañaran en una tarde en la que esperamos contar con la generosidad de una sociedad siempre entregada como la grancanaria.

Juan Espino y Rogelio Peñate

En una jornada pensada en los más pequeños, Mario Bros, Bluey, Steve de Minecraft y personajes de Star Wars te estarán esperando para que disfrutes de una tarde especial. Tendremos muchos amigos y amigas conocidos que se sumarán al evento como el caso de Juan Espino mítico luchador UFC y de Lucha Canariao el campeón del Mundo de automovilismo, Rogelio Peñate. También grandes influencers como Andoni Artiles. Además, la voz de la cantautora canaria Kaysey Medina y alguna que otra sorpresa más.

Este próximo viernes 19 de diciembre entre las 17:00 y las 20:00 horas tienes una cita ineludible. Acércate con juguetes y ayuda a alegrar la vida a quienes más sufren.