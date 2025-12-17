Antoniu Roca, el alumno aventajado de Luis García, se cuela en el mercado de la UD Las Palmas

Benedetti, Enrique Clemente, la opción de compra sobre Sergio Barcia y ...Antoniu Roca. El mercado invernal de la UD Las Palmas se presume excitante. En esa vía de operaciones explosivas, se cuela el nombre de un viejo conocido de Luis García Fernández.

Antoniu Roca, en la ilustración sobre su renovación a 2028. / LA PROVINCIA / DLP

El extremo diestro del RCD Espanyol Antoniu Roca (23 años y con un valor de mercado de 1,8 millones) computa 81 minutos en la máxima categoría con una de las sensaciones de LaLiga. A las órdenes de Manolo González, en este curso, una única presencia de inicio en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.

Con contrato hasta junio de 2028, fue dirigido por Luis García Fernández en la 23-24 y debutó en el club periquito en la categoría de plata. El técnico de la UD fue su padrino y la Cadena Cope destapa contactos para el aterrizaje en la Isla como fichaje invernal -concluye el plazo el próximo 2 de febrero- de un mimbre con desborde para la derecha -lucharía con Marvin Park, Viti Rozada, el inédito Sandro Ramírez e incluso Ale García, que se le espera ante el Dépor-.

A pesar de su rol residual, el Espanyol no se quiere desprender de una de las joyas de su factoría. La formación amarilla, que ya fichó al colombiano Benedetti, que ocupará la ficha de Jere Recobita, no pierde detalle de esta opción que dispararía la competencia en un frente ofensivo cuestionado por la falta de pegada. Hay 'Aledependencia' -el estilete de Orilla de Sardina sigue siendo el pichichi con cinco tantos- .

El atacante sureño se ha perdido las últimas cuatro jornadas y tampoco estará el sábado ante la Cultural Leonesa en el cierre del año en el Gran Canaria (desde las 20.00 horas).

Con 42 partidos con el Espanyol, Antoniu Roca puede actuar también de lateral derecho y extremo izquierdo. Quiere salir de Cornellà en la ventana invernal y la UD aguarda acontecimientos. Además, se prioriza la contratación de un delantero. Lukovic (cuatro tantos) fue suplente ante el Ceuta y atraviesa un punto crítico en su estado de forma. Del resto de la nómina de pistoleros, no hay buenas noticias: Jesé, Marc Cardona y Mata no se han estrenado. Solo el '10' y bicampeón de la Champions se ha destapado como opción valida, ya que salió de inicio en el Alfonso Murube tras la odisea de las odiseas.