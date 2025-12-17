Las cuentas de la UD Las Palmas: 1,13 millones de beneficio, 36 'kilos' en gastos de personal y 37 días para pagar a acreedores y proveedores

Algo más de un millón de beneficio en el informe contable de la 24-25 (1.113.927) y tras subsanar, por ejemplo, 26 'kilos' de deudas a largo plazo (cantidades adeudadas con entidades de crédito y otros pasivos financieros). Un inmueble como fichaje estrella y la consigna de ponerse las pilas con los proveedores. Esta tarde, el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez presenta los números de la pasada edición liguera y la previsión para la actual 25-26.

La UD Las Palmas se gastó 36,3 millones en personal (sueldos, salarios y asimilados) en la pasada campaña que terminó con el descenso a Segunda con el técnico vigués Diego Martínez en el banquillo. Cerró la gestión con 1.872.279 euros antes de impuestos de superávit, que queda fijado en los citados 1,11 'kilos'.

En el Informe de Gestión, que figura al final de esta publicación, se recoge la adquisición del palacete de Las Meleguinas como movimiento estratégico "por el valor histórico y el relato que encierra".

El volumen de negocio de la pasada temporada fue de 70,9 millones por los 71,1 de la 23-24 -tal como registra la Memoria Económica-. Dentro de lo vinculado a las ventas -apartado Importe neto de la cifra de negocios-, se alcanzó el montante de 66, 8 millones. En los gastos financieros por deudas a terceros es de algo más de un millón. Dentro de los gastos de personal, un total de 36,3 millones.

La UD detalla su esfuerzo en cumplir con los pagos con proveedores y Segoridad Social. "El período medio de pago a proveedores y acreedores de la Seguridad Social asciende a 37 días para la temporada 24-25 (49 días para la 23-24). Se prevé que se mejore la gestión de la tesorería para mantenerse dentro del período máximo exigido en la normativa de la morosidad". Como 'subvenciones, donaciones y legados recibidos', se ingresaron 3,8 millones.

Informe de gestión de cuentas

'El ejercicio económico y deportivo de la 24-25 ha estado marcado por la dualidad entre la solidez económica alcanzada y la dificultad deportiva de mantenerse en la élite. La UD cerró el ejercicio con un resultado positivo antes de impuestos de 1,8 millones, demostrando la capacidad de resiliencia de la entidad incluso en un contexto de máxima exigencia como el que supone LaLiga EA Sports.

El descenso a Segunda no ha alterado la hoja de ruta estratégica del Club, cimentada en la sostenibilidad financiera, la consolidación patrimonial y el fortalecimiento de su estructura deportivo y social. La prudencia en la gestión, junto con una planificación presupuestaria ajustada a los ingresos reales, ha permitido que el impacto deportivo no se haya traducido en desequilibrios económicos.

En el plano patrimonial, se han seguido pasos firmes en el desarrollo de la nueva Ciudad Deportiva de Barranco Seco, eje vertebrador del proyecto deportiva de la entidad. La inversión en infraestructuras continúa siendo una prioridad, no solo en su vertiente funcional, sino también en su dimensión medioambiental y de sostenibilidad, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y las exigencias de LaLiga en materia de modernización y eficiencia.

En este sentido, cabe destacar la adquisición de la finca de Las Meleguinas, antigua residencia de Eufemiano Fuentes Díaz, expresidente del Club en los años cincuenta y promotor del histórico Estadio Insular. La operación representa un hito patrimonial de especial relevancia. Supone la incorporación al acervo de la entidad de uno de los inmuebles más emblemáticos de Gran Canaria, tanto por su valor histórico como por el relato que encierra. La entidad amarilla estudia actualmente distintos usos para la finca, entre los que se contempla su reconversión en centro de concentración del primer equipo o residencia deportiva, una iniciativa coherente con el proceso de modernización integral del Club y con la mirada puesta en el Mundial 2030, para el cual Gran Canaria ha sido confirmada como una de las sedes.

Cabe destacar, que seguimos contando con el apoyo del fondo de inversión CVC, esencial para poder llevar a cabo todas las iniciativas tanto en el ámbito patrimonial, como en el tecnológico y otros. El compromiso con la comunidad y el entorno sigue siendo una de las señas de identidad. La Fundación UD Las Palmas ha continuado desarrollando su labor en el ámbito social, educativo y de integración, destacando la continuidad y expansión del programa 'Disafío', ejemplo del uso del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo de valores. La colaboración con instituciones públicas y privadas ha permitido reforzar este tipo de proyectos, consolidando a la UD como una entidad referente en materia de responsabilidad social y compromiso con su territorio.

Asimismo, el Club ha mantenido su crecimiento en el ámbito de la comunicación y la proyección de marca. Las plataformas digitales, impulsadas por PlayUD y la estrategia de contenidos multilingües, han seguido incrementando su alcance y notoriedad internacional, favoreciendo la atracción de nuevos patrocinadores y fidelización de los ya existentes. Esta tendencia refuerza la posición del Club como embajador de la marca Gran Canaria y del fútbol canario en el exterior.

La estabilidad institucional, la transparencia en la gestión y la visión a largo plazo continúan siendo uno de los pilares sobre los que se sustenta el proyecto de la entidad. Aunque el desenlace deportivo obliga a afrontar nuevos retos, la situación económica y patrimonial de la UD permite encarar el futuro con confianza, responsabilidad, ambición, reafirmando sus compromiso con la afición, con el fútbol base y con el desarrollo sostenible del deporte en Canarias'.