UD LAS PALMAS
La fórmula Nicolás Benedetti: firma por la UD Las Palmas hasta junio con cuatro temporadas opcionales
El colombiano llega libre al conjunto amarillo tras su paso por el Mazatlán FC mexicano y será presentado mañana tras pasar el reconocimiento médico
Benedetti ya es amarillo. La UD Las Palmas ha hecho oficial el fichaje del centrocampista colombiano, que se convierte así en la primera incorporación del conjunto grancanario en este mercado invernal. El futbolista, de 28 años, firma con la escuadra insular hasta el mes de junio, con opción a ampliar su vinculación por cuatro temporadas más.
Tras finalizar su contrato con el Mazatlán FC mexicano, Benedetti llega libre a la Isla con el objetivo de aportar chispa al ataque del equipo dirigido por Luis García, que en estos primeros meses ha adolecido tanto de gol como de clarividencia en el último pase.
Experiencia en México y Colombia
A lo largo de su carrera, el mediapunta ha competido tanto en la máxima categoría colombiana con el Deportivo Cali como en México, donde también vistió la elástica del América, además de la del Mazatlán FC. Por otra parte, sabe lo que es debutar con la selección absoluta de Colombia.
En los últimos meses ha participado en el torneo Apertura azteca, en el que acumuló 3 goles y 2 asistencias en 15 encuentros disputados.
El jugador pasará el reconocimiento médico mañana en el Hospital Perpetuo Socorro y luego será presentado ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias