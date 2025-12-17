La fórmula Nicolás Benedetti: firma por la UD Las Palmas hasta junio con cuatro temporadas opcionales

Benedetti ya es amarillo. La UD Las Palmas ha hecho oficial el fichaje del centrocampista colombiano, que se convierte así en la primera incorporación del conjunto grancanario en este mercado invernal. El futbolista, de 28 años, firma con la escuadra insular hasta el mes de junio, con opción a ampliar su vinculación por cuatro temporadas más.

Tras finalizar su contrato con el Mazatlán FC mexicano, Benedetti llega libre a la Isla con el objetivo de aportar chispa al ataque del equipo dirigido por Luis García, que en estos primeros meses ha adolecido tanto de gol como de clarividencia en el último pase.

Experiencia en México y Colombia

A lo largo de su carrera, el mediapunta ha competido tanto en la máxima categoría colombiana con el Deportivo Cali como en México, donde también vistió la elástica del América, además de la del Mazatlán FC. Por otra parte, sabe lo que es debutar con la selección absoluta de Colombia.

En los últimos meses ha participado en el torneo Apertura azteca, en el que acumuló 3 goles y 2 asistencias en 15 encuentros disputados.

El jugador pasará el reconocimiento médico mañana en el Hospital Perpetuo Socorro y luego será presentado ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.