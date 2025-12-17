El órdago de Miguel Ángel Ramírez: "Si la UD Las Palmas no explota el Gran Canaria nos vamos "

Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidnete de la UD Las Palmas, confía en ser el explotador legítimo del Gran Canaria. En el caso de que el club amarillo no cuente con ese privilegio, avanzó que se irán de Siete Palmas. Además, en relación al fichaje Benedetti, aclaró que habrá que abonar tres millones al agente del colombiano en caso de ascenso. "Lo único que puedo garantizar es que si la UD cuando llegue el momento no fuera el explotador del estadio, no jugará nunca más en el estadio. Cuando salga la licitación acudiremos a ella, que ganamos, genial, que no, no jugamos mas aqui (en el Estadio de Gran Canaria), expresó en la Junta Genrral Ordinaria.

Sobre Benedetti, cuyo fichaje se anunció hoy y mañana es presentado a las 10.00 horas en Barranco Seco, Ramírez expresó que "viene hasta final de temporada con opción obligatoria a cuatro años si ascendemos. No es el único movimiento que vamos a hacer, traeremos a uno o dos jugadores mas. Lo que tenemos que seguir es potenciar al equipo porque en esta primera vuelta ha estado bien pero hemos tenido lesiones y contratiempos y no hemos podido de disfrutar de todos y subir nuestro nivel. Estamos en boxes en diciembre y tenemos que mejorar. Esta siendo un año deportivamente bueno y tenemos que mejorarlo para dar una alergia a la familia de la UD".

No se marea con Luis García

Sobre la competición adulterada por haber sufrido la odisea para llegar a Ceuta negó la mayor y recordó que Luis García padeció la frustración del viaje para llegar a Ceuta.