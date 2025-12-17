El órdago de Miguel Ángel Ramírez: "Si la UD Las Palmas no explota el Gran Canaria nos vamos "
El presidente amarillo desvela que si hay ascenso hay que pagar 3 millones al agente de Benedetti; guarda silencio sobre la operación salida y admite que la meta es subir y "mantenerse en Primera"
Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidnete de la UD Las Palmas, confía en ser el explotador legítimo del Gran Canaria. En el caso de que el club amarillo no cuente con ese privilegio, avanzó que se irán de Siete Palmas. Además, en relación al fichaje Benedetti, aclaró que habrá que abonar tres millones al agente del colombiano en caso de ascenso. "Lo único que puedo garantizar es que si la UD cuando llegue el momento no fuera el explotador del estadio, no jugará nunca más en el estadio. Cuando salga la licitación acudiremos a ella, que ganamos, genial, que no, no jugamos mas aqui (en el Estadio de Gran Canaria), expresó en la Junta Genrral Ordinaria.
Sobre Benedetti, cuyo fichaje se anunció hoy y mañana es presentado a las 10.00 horas en Barranco Seco, Ramírez expresó que "viene hasta final de temporada con opción obligatoria a cuatro años si ascendemos. No es el único movimiento que vamos a hacer, traeremos a uno o dos jugadores mas. Lo que tenemos que seguir es potenciar al equipo porque en esta primera vuelta ha estado bien pero hemos tenido lesiones y contratiempos y no hemos podido de disfrutar de todos y subir nuestro nivel. Estamos en boxes en diciembre y tenemos que mejorar. Esta siendo un año deportivamente bueno y tenemos que mejorarlo para dar una alergia a la familia de la UD".
No se marea con Luis García
Sobre la competición adulterada por haber sufrido la odisea para llegar a Ceuta negó la mayor y recordó que Luis García padeció la frustración del viaje para llegar a Ceuta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias