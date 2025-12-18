Antonio Morales responde a Ramírez: "No vamos a aceptar chantajes con el Estadio"

Cuando no han pasado ni 24 horas desde que el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez tiró la piedra en relación a la explotación del Estadio de Gran Canaria, Antonio Morales responde. "El Cabildo no va a permitir ningún chantaje de nadie", aseguró en un acto celebrado hace unas horas en la capital grancanaria. "Todavía no hay nada concretado, no hemos entrado a valorar el asunto pero el interés público debe primar por encima de todo", subrayó.

Durante la celebración de la cena de Navidad de la UD Las Palmas, en un evento multitudinario, Miguel Ángel Ramírez aseguró que el club amarillo iba a gestionar el Estadio, y que en el caso de no ser así, la UD no iba a jugar nunca más en Siete Palmas. Avisó en la Junta y una hora más tarde lo certificó delante de todos los presentes en lo que fue una reivindicación.

"No es el momento de debatir el tema, no vamos a tomar la decisión en estos días y seguramente tampoco me corresponda a mí tomarla, pero me reafirmo en que nadie puede ni va a condicionar las decisiones que el gobierno de la Isla tome para defender el interés general. No aceptaremos imposiciones ni presiones", recalcó Antonio Morales, que durante la cena navideña del club grancanario expresó que "en breve" comenzarían las obras del nuevo Estadio.