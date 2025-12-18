El banquete de la UD Las Palmas: tarta con el escudo, un club en 'modo resiliencia' y a vueltas con la explotación del Estadio

La UD Las Palmas, con Miguel Ángel Ramírez a la cabeza, quiere gestionar el Estadio de Gran Canaria. Es uno de los deseos de la entidad amarilla para el año nuevo, y así lo hizo saber durante la cena de Navidad. «Que nadie lo dude, vamos a gestionar el Estadio», aseguró en su discurso el presidente. «No conozco ningún estadio de fútbol español que sea gestionado por una empresa diferente al equipo. Lo único que puedo garantizar es que si cuando llegue el momento la UD Las Palmas no puede explotar el estadio, la UD no jugará nunca más en este estadio», subrayó convencido. Una cena navideña marcada por diferentes personalidades, desde representantes del club hasta autoridades de la Isla. Del conjunto amarillo, el técnico Luis García encabezó la mesa más deportiva con Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Álex Suárez, Sandro Ramírez y Enzo Loiodice, mientras que Carolina Darias, Antonio Morales, Ángel Víctor Torres y Clavijo pusieron la nota más política.

Jesé Rodríguez, Álex Suárez, Jonathan Viera, Miguel Ángel Ramírez, Enzo Loiodice y Sandro Ramírez en la cena de Navidad del equipo. / Carlos Diaz-Recio

Las obras del recinto deportivo no han comenzado. De hecho, ni siquiera se han licitado, por lo que para empezar a ver movimiento en Siete Palmas habrá que esperar, al menos, un año. «La información que tengo es que dentro de cuatro meses sale a licitación, y después tienen que dar bastantes meses para que las empresas puedan competir», informó el presidente amarillo, que a pesar de haber expresado públicamente su deseo de explotar el Gran Canaria, dejó clara la «magnífica relación» que existe entre la UD y el Cabildo. «Les respetamos pero no tiene sentido que no lo explotemos nosotros. A todos nos va a interesar llegar a un acuerdo y estaremos encantados de que lo gestione la UD».

Y en el hipotético caso de que no haya acuerdo, Ramírez está dispuesto a coger al equipo y marcharse de Siete Palmas. En este aspecto, el a dónde ir no será un problema. «Tenemos sitio para irnos, pero no quiero abrir un conflicto con nadie», comentó ante los medios de comunicación. «Cuando el Cabildo tenga claro cómo hacerlo nos adaptaremos. Que lo ganamos, perfecto, y sino, mi obligación es no condenar al equipo a jugar en un estadio que no gestiona. Hay alternativas pero ahora no es el momento de eso», explicó Miguel Ángel Ramírez. «Vamos a luchar por el Estadio pero sin conflictos ni malentendidos, es un tema lícito el que queramos aspirar a gestionar el Estadio».

La licitación de las obras

Sobre las obras del Estadio habló el presidente del Cabildo Antonio Morales, despejando las dudas de la licitación de las mismas. «En breve empezaremos la licitación de las obras del nuevo estadio. Decirles que ahora más que nunca Cabildo, instituciones y UD mantenemos una unidad de la que nadie se puede distraer». Y en la misma línea de la explotación del recinto deportivo se posicionó Fernando Clavijo, quien quiso destacar el espíritu de resiliencia del conjunto amarillo. «2026 va a ser un año de lucha y esfuerzo en todos los aspectos, pero con unidad vamos a conseguir triunfar. Ese es uno de mis deseos, y que ese Estadio sea para la UD Las Palmas», indicó en su discurso previo a la cena de Navidad del club.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, durante su discurso y posterior brindis. / Carlos Diaz-Recio

Carolina Darias tomó la palabra para ponerle voz a uno de los deseos más esperados por la afición grancanaria, poniendo en valor el apoyo de los casi 24.000 abonados del club a pesar de haber descendido a la categoría de plata. «Pedirle al equipo que siga ilusionándonos. Que siga luchando y nos lleve en volandas a donde queremos estar», expresó la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Una cita navideña en la que la palabra salud estuvo muy presente, con Kirian Rodríguez, aunque ausente, protagonista de la velada. «Este club es capaz de bajar y tener más abonados que en Primera. Seguro que todo esto va a concluir en el ascenso», aseguró Ángel Víctor Torres. «Quiero pedir salud, eso tiene que ser lo primero para poder triunfar y en este caso, Kirian es un gran ejemplo», expresó. Una reunión navideña marcada por el futuro de un Estadio que la UD Las Palmas está dispuesta a explotar de aquí a unos años. Cueste lo que cueste.