Benedetti, el artista de los tres millones de la UD Las Palmas: "No leo a Benedetti, pero me apodan el Poeta por Mario"

Benedetti no lee a Benedetti. El artista colombiano de los tres millones, apodado el Poeta, quiere aprovechar la oportunidad de la UD Las Palmas para triunfar en Europa. Llega hasta junio como agente libre y luego hay una opción de compra con ascenso por parte del club grancanario de tres millones. Ambición, determinación y una advertencia. No es James Rodríguez. "James es zurdo y yo diestro. Somos de la misma posición; James pisa área, le gusta tener el balón y está bien dotado físicamente. Él es más tranquilo, tiene más pausa en el juego. Soy más dinámico, me gusta correr de forma explosiva. La posición, pues sí, es lo que caracteriza al diez típico colombiano".

Agradece a la UD por "abrirme la puerta de Europa". "Tanto el club como yo hemos hecho un esfuerzo grande por estar aquí. Ya dije que tenía ilusión por venir a Europa y Las Palmas me brinda una grandísima oportunidad. No sé de cifras, pero sí que es un proyecto tremendamente ambicioso". Sobre si lee a Benedetti, aclaró que "no mucho". "En Colombia me apodan el poeta por Mario Benedetti. Lo leo poco pero ahí quedó ese apodo en mi país". Asume que viene a dar "asistencias y goles".

Aguardó dos meses hasta que se selló el acuerdo. Viene para subir y quedarse. "Es mi objetivo, me encanta el proyecto y las formas de las negociaciones. Y me gustó el estilo de juego, me marca porque refleja mi manera de jugar al fútbol. Es una parte importante de mi decisión y por eso estoy acá en Gran Canaria".

La elevada competencia

Benedetti asume que tendrá que pelear duro para ganarse un puesto. Tiene que sentar a Gil, Fuster, Pejiño o a Jonathan Viera. "En un equipo grande, la competencia interna es muy elevada. Vengo a luchar desde la competencia sana". Está listo para debutar en enero, ocupando la ficha de 'Recobita'. "Estoy preparado para jugar, aunque tuve un tiempo de descanso. He entrenado por fuera y claro que conozco LaLiga (...) Me llamó la atención poder estar en Europa, poder tener mi primera experiencia. Era una opción que venía madurando. Es lo mejor que podría hacer".

Reconoce que conoce a jugadores de la dimensión de Viera o Jesé. "Tengo algo de información y para mí es un orgullo". Aclara que está bien físicamente, ya que jugó de forma regular en la máxima categoría de México con Mazatlán. "Físicamente hice un año muy bueno, jugando casi todos los partidos. Tuve un periodo de vacaciones cortas, porque acabé temprano. Estoy bien preparado para lo que viene". Se define como un mimbre polivalente al que no le tiembla el pulso al pedir el balón: "Soy un jugador al que le ha tocado adaptarse a diferentes posiciones de ataque, tanto como mediapunta y extremo. Tengo buen pie, trato bien la pelota y tengo asistencias y goles, que es en definitiva muy aportación al equipo".

Amor a primera vista

Benedetti añade que la "UD es un equipo que merece estar en Primera". "Viendo los partidos de Las Palmas observo que le gusta generar, con mucha posesión de balón. Lo trata bien, se junta con pases cortos. Eso me beneficia porque me gusta estar en contacto con el balón. Es donde mejor puedo ayudar al equipo. Mientras más contacto tenga con el balón van a suceder cosas. Llego a un equipo en el que se me permite tener facilidades creativas con el balón; espero acoplarme con los compañeros".

Tiene una misión: "Subir un poquito el nivel al equipo, tratando de hacer lo mejor posible en el lugar donde me toque. Es una ilusión poder ascender a Primera (...) Trato de influir en el ataque, es mi tarea. Esto va a ser un conjunto de cosas que se irá viendo, seguro que aportaré lo que sé a ser. Son goles y asistencias, todo para ayudar al equipo".

Aporta que tenía ofertas de otro países y Sudamérica. "Yo ya tenía la decisión tomada. Esperamos una oportunidad de esta magnitud y llegó. Por las cosas buenas que hemos hecho durante estos años se ha dado esta posibilidad, pero ya veníamos hablando desde hace varios meses. Tuve ofertas de Sudamérica, pero esto se encaminó rápido. No había dudas".

Silencio de Helguera (otra vez)

Por su parte, el director deportivo Luis Helguera, que no admitió preguntas, lo valora como un mimbre "versátil". "Puede jugar en las tres posiciones de ataque. Se adapta muy bien a lo que creemos que necesitamos. Ha puesto mucho de su parte para estar aquí. No ha sido fácil que venga a Segunda, pero por suerte ya lo tenemos aquí".