El Jesé titular en la UD Las Palmas: pastelero con Yeray Reyes y un chándal de Gucci de 2.600 euros

El Jesé Rodríguez titular. Chocolate de Dubái y Gucci. El '10', que por fin jugó de inicio en este curso liguero a la 18ª jornada ante el AD Ceuta FC en el Alfonso Murube, desbancó el pasado domingo a Lukovic del trono de pistolero del régimen de Luis García Fernández. Lo hizo tras una larga y sepultando un eterno debate en relación a su rendimiento y vínculo con el estratega ovetense. 56 minutos y diferentes carreras al espacio que evocan al Jesé de Pimienta o José Mel Pérez.

El Jesé pastelero, durante el vídeo promocional de Pastelerías Yeray Reyes. / LA PROVINCIA / DLP

En los últimos días, más allá del trabajo físico-táctico en el búnker de Barranco Seco a las órdenes de Mossa -cerebro de las acciones de pizarra del plantel grancanario-, se ha visto en las redes sociales y cena de Navidad de la UD a un Jesé más alegre. Rodó un vídeo promocional para publicitar las bondades del gurú de la pastelería canaria Yeray Reyes. En el citad producto audiovisual, sale preparando una tarta junto al afamado pastelero y su mujer Aurah Ruiz.

Jesé Rodríguez Ruiz, junto a Aurah y Yeray Reyes, junto a una tarta con fresas. / LA PROVINCIA / DLP

Pastelerías Yeray Reyes es un sello exquisito, que cuenta con establecimientos en Las Arenas, Mogán, Telde y Vecindario. Hoy inauguró el quinto punto de degustación en la calle Galicia de la capital grancanaria. Posar con delantal junto al Dabiz Muñoz del chocolate, ofrece al Jey M-Big Flow más relajado. Lejos de la imagen de cabreo por no jugar en los últimos minutos ante el Cádiz CF en el Gran Canaria.

De izquierda a derecha, Jesé Rodríguez, con el chándal de longa de Gucci, Álex Suárez, Viera, Ramírez, Enzo y Sandro. / Carlos Díaz-Recio

Compromiso y reconocimiento

El '10' de la UD, que cobra el mínimo en Segunda (unos 60.000 euros), reclamó minutos y estar "preparado" hace algunas fechas en un acto promocional del club. Ante el bajo rendimiento de Lukovic (que lleva cuatro dianas, pero una en los últimos siete partidos), por fin le llegó la oportunidad en Ceuta. Lo hizo además con Viera de inicio.

Ayer miércoles, en la cena de Navidad, apareció con un chándal de Gucci de lona que cuesta 2.600 euros. Siempre es el punto de atención, siempre es noticia y ahora está feliz. El sábado, juegan los amarillos contra la Cultural Leonesa, que se deshizo del Levante UD en Copa del Rey para sellar su billete hacia los octavos de final. La formación del Cuco Ziganda, un recién ascendido, no se medía a los amarillos desde la 95-96 en la fase de ascenso a Segunda, en la que Pacuco Rosales firmó el vuelo eterno al fútbol profesional. De pastelero y con una imagen rompedora, Jesé habla dentro y fuera del campo. Ganador de dos Champions, tiene nuevo compañero como la figura de Nico Benedetti.

Este rostro de Gucci, con 94 duelos con el Real Madrid y por el que el PSG pagó 25 millones, acaba contrato en junio. A sus 32 años, cuenta con 93 duelos en Primera y 102 en la categoría de plata. El sábado apunta a titular de nuevo en el Gran Canaria y junto a Viera. Todo un acontecimiento.

La última vez que jugó de titular en Siete Palmas fue en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera contra el Tenerife y que luego acabó en bronca con Pimienta. Pero ya ha hecho las paces con Luis García. El ovetense ya tira del Bichito en tiempos de crisis realizadora -"la decisión estaba tomada antes de que pasase lo del ferry de Lukovic y Cedeño", advirtió el técnico-.