Kirian Rodríguez se une a la enfermería de la UD Las Palmas por una rotura en el abductor
El de Candelaria, ausente los últimos cuatro partidos, se pierde el pulso ante la Cultural Leonesa del sábado
Kirian Rodríguez tiene una rotura en el abductor y será baja hasta la segunda semana de enero. El de Candelaria, que lleva cuatro partidos sin participar con la UD Las Palmas, se quedó fuera de la lista de convocados de Luis García ante el Ceuta por unas molestias que se van a alargar hasta el próximo 2026, siendo ausencia para la disputa ante la Cultural Leonesa de este sábado (20.00 horas, LaLiga Hypermotion). Se une en la enfermería a Sandro y Ale García, que apuran su puesta a punto para volver a los terrenos de juego como regalo de los Reyes Magos.
El tinerfeño, que recibió hace una semana el premio ‘Los Mejores de la Historia’, se ausentó de la cena de Navidad de la UD, en la que estuvo presente Jesé, Viera, Sandro, Loiodice y Álex Suárez. El motivo, según el presidente Miguel Ángel Ramírez, sus defensas bajas y «las gripes, se puede contagiar». Rodríguez volvió a una convocatoria el 5 de octubre, cerrando así el círculo tras haber superado su segundo Linfoma de Hodgkin. Tras la noticia de su regreso, el capitán disputó de manera consecutiva siete partidos —Cádiz, Granada, Eibar, Huesca, Sporting, Racing y Valladolid—. Desde el 14 de noviembre no ha vuelto al verde.
Kirian ha expresado públicamente la diferencia entre su primer regreso tras la enfermedad y este segundo. La calma que le está poniendo a este nuevo proceso es la marca distintiva. «Estoy dándome tiempo y tomándomelo con mucha paciencia para estar tranquilo en todo momento. Esta vez no es como la anterior, que mi cuerpo solo había pasado por quimioterapia... ahora también tiene recuperarse del todo», apuntó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias