La UD Las Palmas renueva a Loiodice y suspira por McBurnie

Enzo Loiodice seguirá vinculado a la UD Las Palmas. A la reciente renovación de Enrique Clemente —el club todavía no la ha hecho oficial—, se une la del mediocentro francés, que este curso se ha convertido en uno de los indiscutibles de Luis García en el once amarillo. A excepción del encuentro ante el Valladolid en el que cumplió sanción por haber visto una doble amarilla, Loiodice lo ha jugado todo (1312’), haciendo junto a Amatucci una dupla perfecta en la sala de máquinas. Con nacionalidad francesa, el mediocentro que llegó a Gran Canaria en verano de 2020 se ha convertido en un canario más y con ocho partidos, es el jugador que más veces ha portado el brazalete de capitán este curso.

No es la única operación del conjunto amarillo, porque avisó la UD Las Palmas de nuevos fichajes para el mercado invernal y cumplió con su palabra. Con el aterrizaje de Nicolás Benedetti, desde el club terminan de perfilar la segunda llegada: la de un delantero que según han confirmado fuentes de la entidad «tienen atado» y harán oficial en las próximas semanas —el mercado comienza el 2 de enero y cierra un mes después, el 2 de febrero—. Condenados al gol durante las primeras 19 jornadas de la competición, desde los despachos tenían claro que la prioridad para seguir luchando en la zona alta de la tabla era incorporar a un pistolero con la misión de terminar de definir de cara a portería. Una figura que ayudara en las labores ofensivas a un Lukovic que ha estado ausente los últimos encuentros, con cuatro goles en los 15 partidos que ha disputado hasta el momento.

Desde los despachos suspiran por Oli McBurnie, el escocés que llegó el curso pasado al club en calidad de cedido y que en el mes de junio dijo adiós. Con la elástica amarilla disputó 34 partidos, y aunque el gol no fue su fuerte —anotó tres y dio seis asistencias— , dejó alguna que otra huella en una afición que siempre estuvo de su lado. Durante estos meses lejos de la Isla, ha sido el propio jugador el que se ha encargado de lanzar algún que otro guiño a la UD. A finales de noviembre, adjuntó en sus redes sociales una fotografía en la que se podía ver el termómetro de su coche, que marcaba una temperatura de -1 grados junto a la frase «en días como hoy echo de menos la Isla», acompañada de dos emoticonos, uno de un muñeco llorando y otro de la bandera canaria.

Intercambio de mensajes UD-Oli

La UD siguió el juego y respondió con un contundente «si es que cuando uno ha conocido el paraíso...» La cosa no se quedó ahí, y cuando el arrebato Oli-UD había quedado olvidado, el escocés volvió a la carga publicando una instantánea junto a Luis Helguera, director deportivo de la entidad amarilla. En ella, se ve a ambos sonrientes y con una frase que hizo saltar las alarmas: «eres el mejor!! Muchas gracias por todo hermano!», apuntó el delantero. Desde el club grancanario, sin embargo, descartan una inminente llegada del escocés debido a su alta ficha, aunque no le cierran la puerta de cara a un futuro no muy lejano. La buena relación existente entre ambas partes, un punto a favor para que su llegada se vuelva a dar.

Un mercado invernal que también estará marcado por las salidas, sobre todo en la posición delantera. En este aspecto, Marc Cardona es el más papeletas tiene después de haber sido casi invisible en los planes del técnico ovetense durante las últimas jornadas. No juega desde el 19 de octubre, cuando saltó al terreno de juego para 11’. Anteriormente, se había perdido los cuatro anteriores y su ausencia es una incógnita.

En cuanto al resto de jugadores que terminan contrato en junio de 2026 figura Pejiño, Mata, Jesé, Churripi, Marc, Viera, Sandro y un Mika Mármol que afronta sus últimos meses como jugador de la UD al tener sobre la mesa ofertas para seguir creciendo.