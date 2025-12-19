Operación salida en la UD Las Palmas con Marc y Mata en una situación comprometida

Operación salida en la UD Las Palmas. Para que haya incorporaciones tiene que haber bajas, y desde los despachos del conjunto amarillo apuran las últimas semanas antes de que se abra el mercado. Con Benedetti como primer refuerzo, hace unos días fue el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, el que avisó que después del colombiano vendrían más refuerzos: «no es el único movimiento que vamos a hacer, traeremos uno o dos jugadores más. Tenemos que potenciar el equipo».

Jaime Mata durante un entrenamiento de la UD en Barranco Seco. / LP/DLP

Mientras que el poeta llega para ocupar la ficha del lesionado Recoba, si llegan dos refuerzos más debe haber dos salidas, y en la rampa de salida hay nombres como el de Marc Cardona, Jaime Mata o incluso el inédito Adam Arveloque podría volar en calidad de cedido a otro equipo con el objetivo de hacer la mili en cuanto a lo que a minutos se refiere. La doble ‘M’, por su parte, finaliza contrato el 30 de junio y este curso no han destacado por su protagonismo en los terrenos de juego.

La poca confianza de Luis García en ellos ha hecho que la mecha termine de saltar. En un equipo repleto de delanteros, solo Lukovic y ahora, poco a poco, Jesé, son los que intentan llevar las riendas del gol. Algo que escasea notablemente y que ha hecho a los directivos del club a poner la lupa en el mercado para reforzar de cara al último empujón de la temporada una posición que en el mes de agosto parecía estar resuelta. Cuatro meses después se ve que no.

El rompezabezas de la reconstrucción

Marc y Jaime. Cardona y Mata. Dos piezas que nunca llegaron a encajar en el rompecabezas de la UD de la reconstrucción y que ahora buscan nuevas salidas para seguir demostrando su talento. Sobre todo cuando en Ceuta se puso la guinda al pastel al ser Lukovic, que llegaba mareado del barco, el sustituto del titular Jesé y no Marc o Mata. Mientras que el catalán ha disputado seis partidos, el madrileño lo ha hecho en tres, pero ha sido más constante a la hora de entrar en las convocatorias —solo se ha quedado fuera de la lista ante la Real Sociedad B, mientras que Cardona ha sido descartado en seis ocasiones, ya sea por lesión o por mera decisión técnica—.

Ale García y Marc Cardona / LP/DLP

Ninguno de los dos delanteros ha aparecido desde finales de octubre, cuando pisaron por última vez un terreno de juego. Dos incógnitas que tienen su historia: desde la de Mata, que estuvo a punto de salir en verano y que finalmente resultó exculpado tras una conversación con los directivos del club, hasta Marc, que disputó los cinco primeros partidos antes de desaparecer de los planes del técnico Luis García. Mañana, ante la Cultural Leonesa, podrían vivir su último partido como amarillos en el Estadio de Gran Canaria.

Con la búsqueda de un nuevo refuerzo y el nuevo delantero ya atado y pendiente a ser anunciado cuando el mercado se abra —desde el 2 de enero hasta el 2 de febrero—, en el club apuran para buscar una salida amigable a dos futbolistas que permitan la llegada de las nuevas caras. Una ecuación en la que aunque Mata y Marc son los más sonados, entra también el nombre de un Sandro Ramírez que no ha terminado de recuperarse de su lesión de rodilla y que también finaliza contrato el 30 de junio.

"Veremos qué pasa en el mercado de invierno, que es largo. Yo no soy quién para decidir altas o bajas", apuntó Luis García durante la rueda de prensa de ayer.