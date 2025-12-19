La 'paradinha' de Luis García de dos segundos: "¿Crisis en la UD Las Palmas? Los resultados no engañan y conozco la exigencia"

Luis García Fernández y la 'paradinha' de un segundo y medio. El estratega ovetense, que anunció que Sandro Ramírez había sido padre por segunda ocasión, no detecta argumentos para catalogar la situación de crisis si se pierde mañana ante la Cultural Leonesa (20.00 horas, LaLiga TV) en el Gran Canaria. El cuadro grancanario ha sumado dos puntos de los últimos nueve, tras caer ante el Castellón (1-0) e igualar ante CD Mirandés (0-0) y Ceuta (1-1). Toca ganar como sea ante otro recién ascendido. El cuadro grancanario tiene un Ferrari de 46 millones de presupuesto. ¿Si no se gana se puede hablar de crisis?

"Bueno, si le parece hablar de crisis; evidentemente es libre para hablar de lo que quiera. Los resultados no me engañan; sé muy bien como funciona esto. Tengo muy claro el camino, sé perfectamente la exigencia que hay. Estoy tranquilo porque veo a los jugadores trabajar muy bien".

Luis García Fernández, esta mañana, en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Utilizó el término de "ansiedad" al borde del área rival para dar el último pase. La UD lleva un tanto en las últimas tres jornadas (de Enrique Clemente). Jonathan Viera es el rostro adecuado para superar esa fase de tinieblas. "No es ansiedad, el equipo progresa muy bien y lo hace con una calma tremenda y parece que es sencillo todo. Ese último pase es de las partes más difíciles del fútbol, no hay que responsabilizarle ni darle todo el paso a Jony. Manu Fuster lo ha hecho muchas veces, así como Gil. Son futbolistas que tienen esa capacidad de repetirlo en más ocasiones, con tranquilidad, al 'golpito' como se dice en esta tierra y me gusta. Es un no ir a la tremenda. Ir poco a poco, que es una expresión que me gusta mucho".

Luis García Fernández, en imagen de archivo de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

En relación al mercado y a la 'operación salida' -ayer se presentó a Benedetti-, aclara que él no toma decisiones. "Veremos qué pasa en el mercado de invierno que es largo. Yo no soy quién para decidir altas o bajas".

Cero dudas en la portería

Luis García ya tiene claro el once y asevera que no tiene dudas en la portería, ante la vuelta de Dinko y la competencia con Churripi, titular ante el Ceuta. "Estamos con muchas ganas de acabar bien el año, en casa para regalar la victoria a nuestra gente (...) La Cultural es peligroso porque con el balón sabe cómo hacer las cosas. No rehúye de él y tiene jugadores con buen pie. Y cuando no lo tiene sabe también lo que hacer, porque transitan con futbolistas muy rápidos, que pueden hacer daño. No es casualidad que haya ganado en campos tan importantes como Santander, Valladolid, Éibar o Cádiz (...) No tengo dudas quién va a jugar. Suelen haber cambios, pero el día previo es raro que tenga debate sobre quién va a jugar".

Flores a Ziganda

El estratega ovetense aplaude a su homónimo en el cargo, un Ziganda curtido en mil batallas. "Tiene un entrenador con experiencia extraordinaria. Está haciendo bien las cosas después de llegar con el equipo en situación complicada. La Cultural es un rival para poner las orejas tiesas".

Luis García Fernández, en imagen de archivo. / ANDRÉS CRUZ

Jesé, Viera, Ale García...

Analiza el año de la UD y pone en valor levantarse tras el descenso. "Tiene mucho mérito lo que están haciendo los jugadores. Han empezado un proyecto nuevo tras un descenso, que nunca es sencillo. Tienen una idea muy clara de lo que queremos jugar. Hay que darle valor, porque es muy difícil ser tan competitivos todos los días". Luego viene la cuesta de enero ante Zaragoza, Racing y Dépor. "Cuando llega enero empieza otra película diferente. El que está abajo [en la clasificación] aprieta para salir de allí y el que está arriba no quiere abandonar el sitio donde está. Por eso tiene mucho valor lo que está haciendo el equipo".

No se pronuncia sobre la aparición de Viera y Jesé de inicio otra vez. "No sé si Viera y Jesé serán titulares mañana. El equipo sigue jugando a lo mismo, con independencia de los jugadores. Ellos y los otros son jugadores que ayudan, con un compromiso muy grande. Ellos son un ejemplo para el resto".

Toca hacer autocrítica

Matiza que los dos últimos reveses son energía pura. "Los jugadores tienen la capacidad de ver las piedras en el camino como energía. Es parte del proceso. No nos gustó ese empate en Ceuta, pero no olvidamos que hasta el minuto 88 el equipo estaba en ascenso directo. Eso tras lo ocurrido contra el Mirandés, que jugamos desde el minuto 33 con uno menos y conseguimos sumar un punto (…) El otro día estábamos ganando hasta el 88 tres puntos tras una tremenda odisea de viaje. Le damos valor pero no nos conformamos. Sentimos que debemos ser mejores". Guarda silencio sobre los fichajes -aún faltan dos más como mínimo y más allá de Benedetti-. "Lo único que tengo en mente es el partido contra la Cultural, donde no habrá ningún tipo de refuerzo. Estoy focalizado en ello, enviando buena energía a los jugadores. Necesitamos a la afición para sacar el partido adelante para luego volver con energía tras las vacaciones".

En relación a Kirian, que será baja mañana, solo apuntó que "esperamos que cada día esté mejor". "Ojalá más pronto que tarde podamos contar con él, porque es un jugador diferencial".