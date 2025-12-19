La previa UD Las Palmas-Cultural: Navidad para escapar de la sequía y el debate Jesé o Lukovic

Navidad, peladillas, turrón 1808, hojaldrinas y la misión villancico. La UD busca esta noche (20.00 horas, LaLiga TV) aplastar a la Cultural y Deportiva Leonesa para cerrar el 2025 a lo grande. La mejor terapia para acabar con un mes de sequía. La última victoria aconteció en Siete Palmas ante el Albacete Balompié (21 de noviembre) y hay un gol en los últimos 321 minutos de competición. Falta inspiración, el punto preciso de paciencia y despejar la incógnita en la posición maldita: Jesé o Lukovic.

El lamento de Jesé ante el Albacete, en la última victoria de la UD del curso. / J.PEREZ CURBELO

En las últimas tres jornadas -derrota ante Castellón y tablas ante Mirandés y Ceuta- se han sumado dos puntos de nueve en la peor secuencia bajo el régimen de Luis García Fernández. Kirian Rodríguez, Ale García, Sandro Ramírez y Jere Recobita integran el listado de ausencias. Toca ganar para volver a la rutina dorada ante una Cultural que llega extasiada tras eliminar al Levante en la Copa con la segunda línea. Han volado siete puntos en un tramo que parecía asequible. Y en 2026, un inicio de vértigo con duelos en La Romareda, para recibir al Dépor de Yeremay y visitar al líder Racing.

Lukovic festeja su último tanto de amarillo, el pasado 21 de noviembre ante el Albacete Balompié. / J.PEREZ CURBELO

Con el fichaje del Poeta Benedetti, la UD, de 46,6 millones de presupuesto y un plantel tasado en 39,3 kilos, se quita la careta. Busca dos fichajes más, un nueve y un extremo, para volver a la máxima categoría. Se piensa a lo grande, con la guerra de la explotación del Gran Canaria con el Cabildo como telón de fondo. En ese desafío por la modernización, falta gestionar el raquítico caudal ofensivo.

La legión de Luis García -19 tantos anotados en 1.620 minutos con un promedio de ver puerta cada 85’- sobrevive gracias a un régimen defensivo «brutal». Así lo ha definido Cuco Ziganda, máximo responsable de la Cultural. Con Barcia y Mika a un nivel de Primera, falta la fantasía del último pase. En ese reto, contar con Jonathan Viera le brinda otro aire al equipo. Paciente, con personalidad y para aportar la pausa precisa. Ante el Ceuta funcionó. En esa hora con Jesé, la UD vencía por la mínima con el tanto de Enrique Clemente -renovado tres temporadas más- en el Alfonso Murube. Luego, se fundieron los plomos y Luis García lo justificó con el viaje infernal a Tetuán en chárter. La odisea de las odiseas vale de excusa, así como quedarse con diez por la Dinkada ante el Mirandés. Lo de Castalia, fue un atropello masivo. Con este panorama, despedir 2025 con un triunfo sería un barniz de mesura.

Con un notable de nota y tras el funeral de bajar con Diego Martínez, Luis García es el rostro de la esperanza. Motivo de fe. El dogma del catenaccio de Covadonga funciona pero hay que tratar de llegar al caudal ofensivo de los aspirantes a la gloria como Racing (41 tantos), Dépor (32), Almería (34) o Castellón (30). En la antepenúltima jornada de la primera vuelta, la segunda plaza está a un punto. Hay cuatro equipos en una baldosa. Han volado siete puntos y Manu Justo encañona a Horkas. La Cultu es el quinto mejor visitante y la UD quiere cantar su villancico diabólico con las peladillas de Viera.