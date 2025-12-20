Fábio Silva quiere volver a la UD Las Palmas: "Ojalá vista de amarillo otra vez, por mí jugaría ahora mismo"

El exdelantero de la UD Las Palmas y estrella del Borussia Dortmund Fábio Silva quiere volver a vestir de amarillo. Es el protagonista de la previa, compartida con Viera y Jesé -titulares por primera vez en Liga en Siete Palmas-. El ariete luso, en la grada del Gran Canaria, es un espectador de lujo para la contienda de esta noche ante la Cultural Leonesa y enfatiza con humor "que por mí jugaba ahora mismo".

"Quiero volver a jugar en Las Palmas, en algún momento de mi carrera, sobre todo porque es un equipo del que siempre sigo por redes. Estoy atento a los resultados y a su evolución en Segunda. Tengo contacto con jugadores del año pasado y para mí es muy especial estar hoy aqui", detalla el atacante del Borussia Dortmund, que fue traspasado por 25 millones por los Wolves de la Premier League.

Desde el sueño por volver a la Isla a un once que mantiene a Viera y Jesé de titulares. Mata y Marc han sido descartados, lo que representa un mensaje contundente. Mercado abierto, la UD busca dos refuerzos más y la doble 'M' se queda en la grada.

Luis García forma con Dinko Horkas, Viti, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Pejiño, Fuster, Viera y Jesé. Por parte de Cultural, está el exmeta del CD Tenerife Badía como mimbre más destacado. En el resto de la propuesta de Ziganda, figuran Víctor García, Barzic, Tomás, Hinojo, Diallo, Thiago Ojeda, Ribeiro, Luis Chacón, Tresaco y Manu Justo.

Por parte de la UD, es el 19º once en 19 jornadas. Luis García no repite. El estratega ovetense está haciendo un malabarismo ejemplar en relación a la gestión del patrimonio deportivo.

Fichar rápido

Helguera confirma dos fichajes más y resalta que deben moverse con celeridad. "Tenemos a Benedetti que ataca la última línea, tiene buen pase, tiene gol...Estamos convencidos de su aportación". Admite que habrá más movimientos: "Uno o dos incorporaciones arriba tenemos que hacer (...) Me refiero a un banda y un delantero centro seguro". Desvela los plazos, y que debe cursarse la operación de forma exprés. "Quedan cuatro meses de campeonato y queremos que vengan lo antes posible. Tratamos de hacer un mercado rápido, que se incorporen pronto", valoró en los medios del club.

En relación a lo mimbres del ataque, no nombra a Marc ni a Mata. "Somos un equipo sólido pero falta gol. Con Lukovic, Jesé y las incorporaciones, así como Sandro, debemos dar un salto de calidad". Desvela que hay un área que se encargar de velar por el nivel físico de los jugadores. "Llega un once nuevo, porque hay que rotar mucho. Queremos que los jugadores estén frescos los dos últimos meses, van un poco por ahí. Hay un Departamento de Control de Cargas, que se encargan de eso. El míster toma decisiones y todos pueden aportar. Estamos contentos con la plantilla en general".