El análisis / 19ª jornada y adiós a 2025
El Ferrari de los 46 millones de la UD Las Palmas es para Viera y Jesé
La pareja más polémica apunta a la segunda titularidad consecutiva tras una hora alentadora en el Murube; señalados y criticados, emergen ahora como solución ante la falta de gol. El examen navideño, ante la Cultural y con el Gran Canaria de juez (20.00 horas)
Los pilotos del Ferrari de los 46 millones. Viera y Jesé, cuando queman las papas. La Navidad de los polémicos. La UD Las Palmas, que presentó un presupuesto de 46,6 'kilos' para este curso en busca del ascenso, saldrá de inicio con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Desde el búnker amarillo, deslizan la opción de repetir a la dupla de los viejos rockeros para tumbar a la Cultural en el Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) para escapar de la primera crisis. Dos clásicos vestidos de Papá Noel.
El cuadro isleño encadena tres jornadas sin ganar por primera ocasión con Luis García Fernández en el banquillo. Un gol, de Enrique Clemente, en ese tramo de 270 minutos y los primeros 69' ante el Ceuta como prospecto de esperanza -el Bichito fue retirado en el 56 y el Mesías en el 69 con el 0-1 en el electrónico-. Esto provoca la suplencia de Lukovic, que parecía intocable, y que Viera lleve el control del partido. Con esa pausa y esa conexión mágica con Fuster y Amatucci. El bajón de Gil le abre la puerta al '21', que encadenaría por primera ocasión en la temporada tres titularidades en este curso liguero.
El ex del Real Madrid acumula 154 minutos. Nueve partidos y una titularidad. Para Viera, tres partidos de inicio y 410'. Con Mata y Marc Cardona fuera de combate -llevan dos meses sin participar-, la dirección deportiva ha fichado a un mediapunta como el Poeta Benedetti y tiene un nueve cerrado. Toda una declaración de intenciones. Con Recobita de baja hasta mayo, Ale García y Sandro regresan en 2026. Kirian también está de baja. Un panorama que provoca la apuesta de Luis García por dos veteranos (32 años para el ganador de dos Champions y 36 para el mayor negocio en la historia del club pío pío).
Un Ferrari con luces de Navidad. Pejiño, Gil, Fuster, Lukovic y Amatucci ejercen de teloneros. Pero todos los ojos, otra vez, están puestos en la dupla de la polémica. Acudieron juntos a la Cena de Navidad del club y se sentaron en la mesa junto a Luis García Fernández y su segundo Mossa. Fichados fuera de la órbita de Luis Helguera, ahora les toca entonar el villancico de la gloria.
Viera le dedicó una frase a Amatucci en Córdoba, en la segunda jornada, que vale para el rol actual de la doble 'J'. Bajar al césped con el caldero al fuego. "Amatucci juega cuando queman las papas", valoró el '21'. Jesé, ovacionado en Barranco Seco en el derbi de la pretemporada y que ha recibido guiños del Gran Canaria, apunta a su primera titularidad en casa. No se sabe si será la última, en este curso a toda velocidad con la mejor defensa del campeonato -es el curso de Barcia y Mika-. Cobra el mínimo en Segunda. Jony dejó caer que se retira en junio y busca su tercer ascenso para entrar en la historia del club. Suman 359 con la UD y 248 en Primera, pero siempre están bajo lupa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal
- Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros