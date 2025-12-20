El Ferrari de los 46 millones de la UD Las Palmas es para Viera y Jesé

Los pilotos del Ferrari de los 46 millones. Viera y Jesé, cuando queman las papas. La Navidad de los polémicos. La UD Las Palmas, que presentó un presupuesto de 46,6 'kilos' para este curso en busca del ascenso, saldrá de inicio con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Desde el búnker amarillo, deslizan la opción de repetir a la dupla de los viejos rockeros para tumbar a la Cultural en el Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) para escapar de la primera crisis. Dos clásicos vestidos de Papá Noel.

El once titular de la UD en el Alfonso Murube de Ceuta con Jesé y Viera. / LOF

El cuadro isleño encadena tres jornadas sin ganar por primera ocasión con Luis García Fernández en el banquillo. Un gol, de Enrique Clemente, en ese tramo de 270 minutos y los primeros 69' ante el Ceuta como prospecto de esperanza -el Bichito fue retirado en el 56 y el Mesías en el 69 con el 0-1 en el electrónico-. Esto provoca la suplencia de Lukovic, que parecía intocable, y que Viera lleve el control del partido. Con esa pausa y esa conexión mágica con Fuster y Amatucci. El bajón de Gil le abre la puerta al '21', que encadenaría por primera ocasión en la temporada tres titularidades en este curso liguero.

Saludo de Jesé durante el calentamiento de la última jornada liguera en Ceuta. / LOF

El ex del Real Madrid acumula 154 minutos. Nueve partidos y una titularidad. Para Viera, tres partidos de inicio y 410'. Con Mata y Marc Cardona fuera de combate -llevan dos meses sin participar-, la dirección deportiva ha fichado a un mediapunta como el Poeta Benedetti y tiene un nueve cerrado. Toda una declaración de intenciones. Con Recobita de baja hasta mayo, Ale García y Sandro regresan en 2026. Kirian también está de baja. Un panorama que provoca la apuesta de Luis García por dos veteranos (32 años para el ganador de dos Champions y 36 para el mayor negocio en la historia del club pío pío).

Viera y Jesé, junto a Sandro, Enzo, Suárez y el presidente Miguel Ángel Ramírez, el pasado miércoles, en la Cena de Navidad. / LA PROVINCIA / DLP

Un Ferrari con luces de Navidad. Pejiño, Gil, Fuster, Lukovic y Amatucci ejercen de teloneros. Pero todos los ojos, otra vez, están puestos en la dupla de la polémica. Acudieron juntos a la Cena de Navidad del club y se sentaron en la mesa junto a Luis García Fernández y su segundo Mossa. Fichados fuera de la órbita de Luis Helguera, ahora les toca entonar el villancico de la gloria.

Jonathan Viera, en Ceuta. / lof

Viera le dedicó una frase a Amatucci en Córdoba, en la segunda jornada, que vale para el rol actual de la doble 'J'. Bajar al césped con el caldero al fuego. "Amatucci juega cuando queman las papas", valoró el '21'. Jesé, ovacionado en Barranco Seco en el derbi de la pretemporada y que ha recibido guiños del Gran Canaria, apunta a su primera titularidad en casa. No se sabe si será la última, en este curso a toda velocidad con la mejor defensa del campeonato -es el curso de Barcia y Mika-. Cobra el mínimo en Segunda. Jony dejó caer que se retira en junio y busca su tercer ascenso para entrar en la historia del club. Suman 359 con la UD y 248 en Primera, pero siempre están bajo lupa.