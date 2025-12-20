Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UD Las Palmas - Cultural Leonesa: horario y dónde ver el último partido del año

El equipo de Luis García busca cerrar el 2025 con una victoria para romper la mala racha negativa

Luis Miguel Mora

La UD Las Palmas pondrá fin a este duro y dramático 2025, marcado por el descenso a la Segunda División. El conjunto 'pío-pío' se enfrentará a la Cultural Leonesa en el Estadio de Gran Canaria con la misión de despedir el año sumando tres puntos cruciales que le mantengan en la pelea por el ascenso directo y seguir en los puestos de playoff.

El equipo dirigido por Luis García busca poner fin a la racha negativa que atraviesa, sin lograr una victoria en los últimos tres encuentros. Con un balance de una derrota y dos empates, el último en el minuto 89 frente a la AD Ceuta, los amarillos han ido perdiendo posiciones en la clasificación.

Ahora, tras sumar 2 puntos de 9 posibles, la UD Las Palmas quiere darle un regalo navideño a su afición y conseguir una victoria de autoridad ante un rival recién ascendido. Los amarillos llegan a esta jornada sumando 31 puntos y ocupando la quinta posición. El equipo de Luis García está a un punto del segundo puesto y a cuatro de abandonar el playoff de ascenso a Primera.

La 'Cultu' quiere firmar un año histórico

El equipo leonés logró el ascenso a la Segunda División el pasado verano y ha comenzado esta temporada de regreso a la categoría de plata con buen rendimiento. Con 23 puntos en su casillero, los culturalistas se sitúan a tres unidades de la zona de descenso. Con un balance de 7 victorias, 9 derrotas y 2 empates, la Cultural y Deportiva Leonesa buscará cerrar un 2025 memorable llevándose los tres puntos del estadio de Gran Canaria.

Los leoneses suman tres victorias en sus últimos cinco encuentros que le han permitido consolidarse en la zona media de la clasificación de LaLiga Hypermotion.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Cultural y Deportiva Leonesa correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, sábado 20 de diciembre, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria.

Dónde ver el partido AD Ceuta - UD Las Palmas

El partido entre el conjunto 'pío-pío' y los culturalistas se podrá seguir a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del UD Las Palmas - CyD Leonesa.

