Jesé consuma la venganza perfecta y la UD Las Palmas es una apisonadora navideña (4-0)

La venganza redonda del '10'. Un Papá Noel de Gucci. El Ferrari de los 46 millones tiene a dos genios al volante. Jesé y Viera pasan 'facturitas' en la noche de los Globetrotters de Luis García. La UD aplastó a la Cultural (4-0) con un señor recital y cuatro dianas en los primeros 39 minutos. Segundos y un Gran Canaria, con solo 14.000 fiales, rendidos al Bichito. Había que llevarse las manos a la cabeza. Debutó Arvelo y Dinko, a pesar del abultado marcador, tuvo que dejar tres intervenciones de oro.

La reivindicacion imperial de dos veteranos defenestrados por el entorno. Exhibición, ovación y un Barcia, que lo había jugado todo, que se fue lesionado. Lo de Luis García Fernández es de matrícula. A la defensa excelsa de la muralla de hormigón, anoche patentó el 'ataque total' con los tantos de Enrique Clemente (2'), Jesé Rodríguez (19' y 39') y Manu Fuster (28') en 37 minutos para perder el sentido. La Cultural fue aplastada por una propuesta dinámica, explosiva y de vértigo para por fin, ahora sí, presentar sus credenciales al ascenso directo. Y eso que faltan Sandro, Benedetti y dos fichajes más que llegarán en enero. Adiós a 2025 vestidos de Papá Noel y de Gucci. Rendidos a Jesé. La pregunta es clara, ¿por qué no jugaba?

En su primera aparición de inicio en el Gran Canaria, hizo dos tantos en tres remates en un primer acto sublime. Lo nunca visto. Hay que remontarse a la goleada al Extremadura en el Gran Canaria en el período Covid en la despedida de Pedri para ver cuatro goles en el primer acto -acabó 5-1-. Todo comenzó con una arranca de Jesé. Así se gestó el capítulo más hermoso de esta temporada. La mejor manera de olvidar el 'martinismo'. Y algún osado por si el catenaccio de Covadonga podía costiparse con una crisis -antes del recital, los amarillos habían dejado escapar siete puntos en las últimas tres jornadas-.

Gloria exprés de Enrique Clemente con un remate quirúrgico desde el corazón del área de Badía con un Mika Mármol que hizo de Jonathan Viera. Pejiño puso un balón al segundo palo que terminó en las botas del zaguero catalán, que desde línea de fondo superó a su marca y conectó con el mano. Para hacer el cuarto tanto, el maño tiró de espuela. Solo habían pasado un minuto y 37 segundos.

El 1-0 se gestó gracias a un golpe de furia del bisonte Big-Flow. El '10' provocó un córner que acabó en el tanto más tempranero de la temporada para sepultar todos los males: el síndrome de la pólvora mojada, así como el de la crisis del diciembre negro. De forma automática, la formación de Luis García dio un paso atrás y llegó el tiro cruzado de Ribeiro. Enzo sorprende y rompe líneas para ponerse en paralelo con Viera. Control de Jesé y cruza para hacer el 2-0. El Bichito siempre acude al rescate y tarjeta amarilla para Ribeiro por una patada a Viera. Presión de la UD de acero y llega el 3-0 de Aladino Fuster. Tiro cruzado del valenciano para ridiculizar el engranaje defensivo de la Cultural. Un golpeo milimétrico, teledirigido y que pone en valor la clase del '14'. Un genio que aparece y desaparece.

Thiago Ojeda y Diallo, en una medular como el Titanic, se ven superados por la nueva posición de Enzo, que conecta de forma brillante con Fuster, Viera, Jesé y Pejiño. La mejor puesta en escena de una UD con energía, desborde, a la que se suma la contundencia de Barcia y Mika. No hubo noticias de Manu Justo en 90 minutos de odisea para los del Cuco Ziganda. En la recta final del primer tiempo, tiro de Enzo y sale por encima del larguero. Descanso y primer cambio, Amatucci deja su puesto a Iñaki. Sobre la hora de partido, turno para Lukovic e Iván Gil. La ovación que se llevó Jesé corona al bigoleador que en un menos de un hora logró la mitad de la aportación total del serbio. Remate de Ribeiro y cuero a las nubes.

Parada de Dinko a tiro de Thiago Ojeda y Pejiño desperdició un pase franco a Lukovic, que estaba sin marca en el corazón del área de Badía. Con Fábio Silva y el poeta Benedetti en los palcos, solo faltó el presidente del Cabildo Antonio Morales. Tampoco estaba el consejero de Deportes Aridany Romero. En la semana de la guerra abierta por la explotación del Gran Canaria, la UD se marcó 39 minutos de pura Navidad. La venganza del '10', que cobra el mínimo (60.000), y la ceguera de Luis García. A la 19ª jornada y con su segunda titularidad, el Bichito se vistió de un Papá Noel de Gucci.