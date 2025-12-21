Brindis por la defensa

El papel de defensa es, junto con el de portero, el más ingrato del fútbol. Si fallas, quedas retratado en la galería de las culpabilidades; si no fallas, es tu obligación. Rara vez los focos mediáticos y populares se dirigen a la retaguardia de los equipos. Lo atractivo es fijarse en quienes anotan en la portería contraria porque el gol es el clímax que todo lo resume y justifica. Los preámbulos no importan, pasan a un segundo plano o directamente al olvido.

El partido contra la recién ascendida Cultural Leonesa no es más que un un ejemplo de esa injusticia futbolística. El presunto duelo quedó zanjado prácticamente al cuarto de hora de juego con un 2-0 que certificaba la flagrante inferioridad culturalista, tanto individual como colectiva. Y así ocurrió gracias a que la UD tiene una línea defensiva, especialmente sus centrales y el lateral izquierdo, a la que la Segunda División se le queda pequeña. En el primer minuto Mika Mármol, con un regate de extremo puro dentro del área, y Clemente, con un remate cruzado raso de delantero, perpetraron el tanto que encarrilaba la goleada. A los 18 minutos, Barcia rompía hasta dos líneas de presión con una larga conducción para regalársela a Jesé, que se encontraba sorprendentemente solo al borde del área.

A partir de entonces, la contienda más plácida de la temporada y de los últimos tiempos. Ya era hora tras tanta sequía goleadora y juego áspero. Los amarillos se dedicaron a adormecer el partido a ritmo de paseo ante la insólita pasividad de los visitantes, ya no para crear, sino hasta para destruir. Muy timoratos, se dedicaban a esperar en la línea medular con la vana intención de cerrar líneas de pase como si persistiera la igualada inicial. Para colmo suyo, tal debilidad posicional se vio agravada con una falta de intensidad inexplicable.

Solo era cuestión de tiempo que le siguieran cayendo goles a Edgar Badía, que miraba al marcador suplicando el final. Otra incursión por el eje leonés, desde el mismísimo punto del centro del campo hasta la semiluna del área, acabó en el tanto de Fuster, quien decidió rebelarse a su arrinconamiento en banda para actuar por donde resulta diferencial, por mucho que sea a priori coto de Viera. Otra acción casi calcada, esta vez con cesión a Jesé, pillo para aprovechar el clamoroso desajuste defensivo blanco al borde del descanso, cerró la goleada. Y ahí acabó el partido.

La UD despide el año tapando un bache durante el que solo había sumado dos puntos de los nueve disputados. Un mes sin saborear una victoria había secado el paladar como ese polvorón que se resiste a ser digerido. Menos mal que en nada se pareció la Leonesa al rival temible que había descrito Luis García como uno de los visitantes más peligrosos de la categoría, aunque su endeblez local le sitúa en el segmento inferior de la clase media.

Hay quienes dicen que hubo una segunda parte en la que el público se reconcilió con su equipo y en la que casi nadie se acordaba ya de la crucial participación de tres defensas, no sólo por impermeabilizar una vez más Horkas, como es norma, sino por conducir a sus compañeros hacia la goleada. Los focos, por supuesto, fueron para Jesé.