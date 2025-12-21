El gran triunfo de la selección juvenil de Las Palmas en 1962 con Molowny

La gran victoria de la selección juvenil de Las Palmas en Murcia en 1962, coronándose campeona de España, la tengo en el recuerdo como una de las gestas memorables del fútbol canario. Aparte de joven meritorio periodista, yo era un exfutbolista juvenil de la misma generación de los jugadores que conquistaron la gran victoria en el Estadio de La Condomina. Como la Unión Deportiva había descendido a Segunda División en la temporada 1959-60, la afición estaba desmoralizada porque además en la vuelta a la inferior categoría el entrenador del equipo amarillo fue Casimiro Benavente, que optó por una camada de fichajes peninsulares que no tuvieron un buen rendimiento en términos generales.

Los partidos de los juveniles no solo se seguían en el Insular, también en otros campos como el Martín Freire o el Antonio Rojas. Esa generación de juveniles era la mía, y recuerdo que militando en el juvenil del Sporting San José me enfrenté en diversos partidos contra Germán, Castellano, León, Lasso, Óscar, Grisaleña, Manolo Martín, entre otros, y me viene a la memoria una incidencia simpática con Chano Grisaleña, que jugaba en el Vegueta. Éramos muy amigos, hubo penalti a favor del Sporting, siempre los tiraba Correa, pero el entrenador Adolfo Martín Reyes estaba cabreado porque Cristóbal, en un partido anterior, falló un penalti al tirarlo de cachondeo. Y surgió un grito desde el banquillo «que lo tire Felo», le dije a Correa que ni hablar, que lo tirara él como siempre, pero el míster insistió.

Le exclamé a Chano Grisaleña, te lo tiro por tu derecha, y así lo hice, pero él se lanzó a su izquierda creyendo que le engañaba, se cogió un enfado que muchos años después, como presidente de los empresarios en una comida a la que asistí, contaba lo del penalti y del engaño-verdad que le hice. Pero de esa gran camada de jugadores juveniles dirigidos por Luis Molowny y Antonio Velázquez surgió luego el gran equipo que sería campeón de España en Murcia. La afición asistía en gran número a los partidos de juveniles, especialmente cuando se jugaban en el Insular antes de los partidos de la Unión Deportiva. Recuerdo que en un partido contra el Juvenil Las Palmas en el Martín Freire, que era el feudo del Juvenil Sporting, la grada se lleno por completo, y aunque creíamos que éramos favoritos por jugar en casa, los amarillos nos ganaron por un claro 2-5, con una gran exhibición de Germán; como anécdota, el buen amigo Manolo Martín, que jugaba de interior con Las Palmas no me dejó tocar un balón en todo el partido.

Después de numerosos entrenamientos dirigidos por Molowny y Velázquez, la selección quedó constituida por los porteros Santiago (Porteño), Pedro (Unión Deportiva) y Antonio Juan (Arucas); Mujica y Gustavo (Arucas), Arocha y Oramas (Vega Guerra), Lolín y Samper (Porteño), Pepillo y Cachicha (Argentino), Ortiz (Gran Canaria), Rafael, Paco Castellano, Carmelo, Lasso, Oscar, Gustavo, Meggido, Martín, Germán y León, del Juvenil Las Palmas. No pudo ser seleccionado Cristóbal Correa al estar lesionado y por lo tanto faltó el Juvenil Sporting San José. Y llegaron las eliminatorias previas, primero contra el Tenerife, el primer encuentro en el Heliodoro con victoria chicharrera por 3-1. En el choque de vuelta, en un Insular lleno a rebozar, ganó Las Palmas por 5-2 superando a los tinerfeños. Los tantos los consiguieron Germán (2), León, Arocha y Lolín, con una afición entusiasmada y entregada.

El siguiente partido, de cuartos de final, se disputó contra Cantabria. Recuerdo que el inicio se retrasó casi dos horas porque aparecieron en el Insular pintadas con el lema ¡Viva Canarias Libre!, y hasta que no se borraron no se abrieron las puertas del recinto. Las Palmas venció en esta ocasión con mayor facilidad a la selección cántabra, con dos goles de Germán, uno de penalti, Lolín y León. Victoria clara por 4-1, con una excelente actuación de Paco Castellano en la defensa y de Manolo Martín en el centro del campo. En el partido de vuelta en El Sardinero, en Santander, volvieron a ganar los insulares por 1-2, con goles anotados por Oramas y Lalín, en sendas jugadas de Germán Dévora.

En las semifinales le correspondió a Las Palmas medirse a Andalucía, en el primer encuentro se perdió en Sevilla por 1-0, un choque en el que el equipo andaluz pudo haber conseguido un par de goles más. Por eso en el partido de vuelta Luis Molowny y Antonio Velázquez estaban muy precavidos, pero surgió Germán que marcó dos golazos, y de esa forma se llegó a la finalísima de Murcia frente a la selección de Castilla con la victoria por 2-0.

El 1 de abril de 1962 Las Palmas se enfrentó a Castilla en el estadio de La Condomina de Murcia. Era tal el entusiasmo por el fútbol juvenil, que la peña de la cafetería Brasilia, por iniciativa de su propietario, Enrique Domínguez, fletó un vuelo chárter con la compañía Spantax y unos 40 aficionados se desplazaron a tierras murcianas. Las Palmas alineó a Santiago; Rafael, Castellano, Mujica; Lasso, Oscar; Oramas, Martín, Germán, Lolín y León. Con un público local apoyando más a los canarios, victoria histórica de los juveniles amarillos por 5-3, con goles de Germán (2), la gran figura de la final, Lolín, Óscar y Oramas. Por Castillaanotaron Grosso (2) y Criado. Las incidencias del partido las seguí en la redacción del Diario de Las Palmas, donde ya estaba de auxiliar de redacción, escuchando por Radio Atlántico la emocionante retransmisión de Pascual Calabuig. Cuando Oramas marcó el quinto gol cuando faltaban diez minutos para el final, que evitaba la posibilidad de un empate de Andalucía, Calabuig lo retransmitió vivamente épico.

La llegada de la expedición al aeropuerto de Gando fue indescriptible. Me desplacé con mi jefe Luis García Jiménez y pude abrazar con prontitud a los jugadores, era amigo de la mayoría, especialmente de Mamé León, con el que a veces coincidía en el campo de La Palmita de Tafira en partidos amistosos. Luego una caravana inmensa hacia la capital, donde los coches apenas podían moverse por una enorme multitud que acompañaba a la guagua que llevaba a los jóvenes futbolistas y a Luis Molowny hacia la plaza de La Feria, en donde estaba el Gobierno Civil, hoy Delegación del Gobierno, en donde fueron recibidos por todas las autoridades. La gran fiesta duró hasta la madrugada. Un recuerdo imborrable, inolvidable.