Jesé gana el debate del '9' en la UD Las Palmas en 20 minutos, aplasta a sus 'haters' y cobra 60.000 euros

'Tiene un trote cochinero...No está ni para jugar en el Panadería Pulido San Mateo...Que cante con Quevedo y Olga Cerpa'. Los palos a Jesé Rodríguez han sido recurrentes desde su fichaje el pasado 26 de julio. Se le atizó más que a McBurnie, McKenna o Pelmard, con los que se bajó a Segunda.

Iniciaba su tercer ciclo en la UD Las Palmas y Luis Helguera lo presentó de forma breve, en apenas doce segundos ante el micrófono en la sala de prensa de Barranco Seco. Avalado por Jonathan Viera, su 'hermano' inseparable, Luis García Fernández lo encontró en el momento preciso. Dos titularidades, dos goles.

Veinte minutos ante la Cultural (del 19' al 39') han bastado para sepultar el debate del estilete en la UD Las Palmas en el (4-0) ante la formación del Cuco Ziganda.

O eso parece, porque en la UD de los 19 onces en 19 jornadas, casi nadie tiene el puesto asegurado. Bueno, Dinko sí, así como Barcia, Mika, Enrique, Enzo y Amatucci. El resto ha ido bailando y saltando en función del rendimiento y las cargas. Eliminamos de la ecuación a Mata y Marc, que encadenan dos meses sin aparecer.

Jesé Rodríguez, ayer, ante la Cultural. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Solo hay que mirar los números para rendirse al Papá Noel de Gucci -por su famoso chándal de 2.600 euros en la Cena de Navidad en el antepalco del Gran Canaria con la presencia de Miguel Ángel Ramírez, Ángel Víctor Torres o Fernando Clavijo-. Hará falta esperar a la jornada 42 para determinar el alcance y el impacto de este jugador de 32 años en el rendimiento de una UD que busca delantero. Con Mata y Marc fuera de la convocatoria, Jesé se destapó ayer a lo grande. Con dos tantos de bandera. El primero, tras recibir un balón interior de Barcia, para marcharse del central y cruzar ante Badía con solo dos toques -el cuero tocó en el poste-.

Jesé Rodríguez festeja un de sus tantos a la Cultural. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El segundo de su cuenta cerró el festival ante los de Ziganda en el 4-0 en el minuto 39'. Fuster le puso un balón al espacio y con cuatro toques tiró a Badía al suelo y logró el doblete. Cobrando el mínimo en Segunda (60.000), ya el 4 de diciembre, en una acto promocional del club amarillo, advirtió a Luis García, que estaba sentado a unos metros, de que estaba listo. "Estoy preparado". Y el bicampeón de la Champions tenía razón.

El doblete de Jesé, titular ante Ceuta y Cultural en esta última semana, llega tras las dos suplencias de Lukovic. El ariete serbio sí ha gozado de la confianza extrema de Luis García (4 goles y 14 titularidades). Mientras Helguera hablaba de las opciones de repatriar a Fábio Silva o a Oli McBurnie, con los que se bajó a Segunda con un prespuesto de 70 millones, el Bichito impuso su particular justicia. Es la ley del gol. Estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Y de paso, silenciar a su nómina de detractores. '¿Cuándo marcará Jesé?', se repetía en los mentideros periodísticos.

Jesé Rodríguez con el micrófono, en un acto promocional del club. / ANDRES CRUZ

Los minutos y los focos han sido para Lukovic -que fue sancionado por escupir a un rival, según redactó el colegiado en el acta-. Con Ale García lesionado, la UD solo hizo un tanto en los últimos tres partidos (270 minutos). Aunque le molestase a Luis García la pregunta, la explosión de anoche fue anormal. Algo místico. Hay que remontarse a la despedida de Pedri de amarillo en el Gran Canaria ante el Extremadura.

Todo por culpa del atizado Jesé y de un Fuster imperial. Clemente sigue desatado y Barcia hace de todo, hasta meter pases a lo Laudrup. La noche que Helguera anunció que buscaban un nueve, el '10' sacó el puño. Había avisado un 4 de diciembre. Del "estoy preparado" al terremoto del Papá Noel de Gucci.

Así lo resumía el protagonista al término de la contienda: "Yo voy día a día lo mejor de mí para ayudar al club, a los compañeros y a mí mismo. Estoy muy feliz, soy un privilegiado de estar aquí. Agradecido por todo el cariño que me dan en la afición. Doy todo lo que tengo para devolverles el cariño".

Los estiletes de la UD Las Palmas

- Ale García: 5 goles / 1.124' de juego /un gol cada 224'/ 13 titularidades / 21 disparos

- Lukovic: 4 goles/ 1.146 minutos / un gol cada 286' / 14 titularidades / 21 disparos

- Jesé Rodríguez: 2 goles / 213 minutos / un gol cada 106' / 2 titularidades / 4 disparos

- Marc Cardona: 0 goles / 133 minutos / 1 titularidad / 6 disparos

- Jaime Mata: 0 goles / 37 minutos / 0 titularidades / 6 disparos