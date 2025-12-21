Luis García: «Tuvimos el acierto que nos faltó en otros partidos»

La mesura y justicia de Luis García Fernández. «No somos perfectos (...) Y es para reconocer el trabajo del equipo», determinó el estratega en sala de prensa. Reconoció el gran partido de Jesé Rodríguez, aunque reconoció que aún debe «mejorar en lo físico». «Hemos hecho una grandísima primera parte, con mucho acierto que nos había faltado en otros partidos. Ya hemos estado en otras ocasiones a este nivel, pero la diferencia fue que fuimos realmente agresivos, verticales entre líneas y con acierto en la finalización», apostilló.

Insiste que no es casualidad y todo responde a un «proceso». «Ni mucho menos fue sencillo, porque teníamos enfrente a un gran rival que ha ganado en campos muy importantes en la categoría. Eliminó a un Primera en la Copa [al Levante]. No le quiten mérito a lo que ha hecho el equipo, porque lo hizo muy bien y sabiendo lo que quería hacer», relató el ovetense, satisfecho con el recital.

A nivel individual, se detuvo en la aportación del exjugador del Real Madrid, que llegó en julio y cobra el mínimo. «·Estoy contento por Jesé. Los delanteros necesitan a veces el poder aportar gol. Ha hecho dos goles de mucho nivel, ha finalizado muy bien y ha hecho buenas descargas. Tiene que seguir mejorando, igual que todos; sobre todo a nivel físico para que nos pueda dar la energía que nos dio en el inicio del partido. Se esfuerza mucho todos los días».

Ver puerta te da alas. «Siempre es importante aportar cifras para los goleadores. Llevaba tiempo sin marcar aquí. Para Jesé es importante, también para el equipo. A nivel personal lo necesitaba».

Una faceta desconocida

Sobre Clemente, reconoce su entrega y disciplina. No contemplaba este recital realizador. «Evidentemente no esperábamos su nivel goleador. Hubiera sido muy difícil adivinar que hacía tantos goles. Pero si es un jugador que nos da versatilidad en ese lado izquierdo, donde nos ayuda a construir mejor el juego».

Se le cuestionó por la mutación de la UD que solo hizo un tanto a Castellón, Mirandés y Ceuta al vendaval actual. «Estaba muy tranquilo porque el equipo estaba construyendo muy bien el juego, que al final es lo más importante. El hacer gol es parte de un proceso. Han interpretado muy bien el juego y han hecho cuatro goles que han sido goles muy bonitos».

Reclama mesura: «No podemos desviarnos ni un centímetro, para seguir adelante mejorando cosas que debemos mejorar».

Ni Morales ni Aridany

En el palco del Gran Canaria, no estaban el presidente del Cabildo Antonio Morales ni el consejero de Deportes Aridany Romero. La ausencia llega unos días después del mensaje de Morales a su homónimo de la UD Miguel Ángel Ramírez de que no piensan aceptar «chantajes». El presidente del club de fútbol hizo pública su intención de poder explotar el Gran Canaria desde el próximo 2029, cuando ya estén finalizadas las obras.