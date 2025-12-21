Las Palmas Atlético golea al Socuéllamos con otro gran partido de Elías Romero (3-0)

Las Palmas Atlético puso fin a su mala dinámica y cerró el año 2025 con una goleada frente al colista Socuéllamos (3-0). El filial dominó con claridad la primera parte y llegó al descanso con dos tantos de ventaja, obra de Elías y Javi Martínez. Por su parte, el conjunto castellano-manchego mejoró tras el receso y obligó a los amarillos a replegarse, pero en una acción aislada Iván Medina puso la sentencia en la recta final.

El filial fue el claro dominador desde el inicio, con Elías generando las primeras llegadas de peligro. Fue el propio Elías quien abrió el marcador cerca del primer cuarto de hora, al rematar un servicio de Villote tras una internada del lateral por el carril zurdo. La actuación del atacante volvió a dar frutos cinco minutos después, esta vez como asistente, con un balón al segundo palo que Javi Martínez empujó a la red.

Las Palmas Atlético no bajó el pie del acelerador pese a contar con dos tantos de ventaja y, pasada la media hora, Javi Martínez estuvo cerca de firmar el doblete con un disparo desde la frontal, pero se topó con una buena intervención de Bernabé. Acto seguido, en la primera llegada clara del Socuéllamos, Sergio Pérez cabeceó libre de marca en el área pequeña, aunque el balón se marchó fuera por muy poco.

Iván Medina pone la puntilla

Con el 2-0 y sin nuevas acciones destacables concluyó la primera mitad. Al inicio del segundo periodo, el conjunto castellano-manchego intentó dar un paso al frente, obligando a los de Raúl Martín a replegarse para evitar que el marcador se ajustara.

Pese a la mejoría visitante, en el minuto 71 Iván Medina cazó el rechace de un disparo previo de Javi Martínez para establecer el 3-0. A partir de entonces, el conjunto amarillo volvió a sentirse cómodo con el balón en su poder ante un rival abatido que ya no generó peligro. Ya en el minuto 90, en la última acción clara del encuentro, Josito pudo ampliar diferencias, pero la madera lo evitó.