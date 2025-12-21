Un secreto a voces en la UD Las Palmas: adiós a Mata, el chico ejemplar que no jugaba

Adiós a Jaime Mata -ahora sí-. El delantero madrileño de 37 años, con el que no se contaba y se negociaba la rescisión, ha puesto fin a su vinculación con la UD Las Palmas. Su contrato se extinguía en junio y de esta manera queda libre una licencia profesional, que será Nico Bendetti. Ayer se quedó fuera de la convocatoria y se le cuestionó a Luis García por la salida de Mata, circunstancia que el técnico escudó con un "pues habrá que preguntar a Luis Helguera". Reconocido por la caseta por su compromiso y arista ejemplar, jugó su último partido el pasado 24 de octubre ante la SD Huesca.

El director deportivo Luis Helguera reconoció ayer que buscan otro delantero y un extremo. De esta manera, lo despide el club en nota oficial: 'Jaime Mata Arnaiz finaliza su ciclo como jugador de la UD Las Palmas, donde recaló en junio de 2024. Con la camiseta amarilla participó en un total de 37 partidos (30 en LALIGA EA SPORTS, 3 en LALIGA HYPERMOTION y 4 en Copa del Rey), anotando 4 goles (Copa del Rey). La UD Las Palmas agradece a Jaime su entrega defendiendo el escudo, al tiempo que le desea los mejores éxitos en sus proyectos deportivos y personales'.

El ariete ha participado en este curso en tres partidos de Liga con Luis García Fernández para alcanzar los 37 minutos. Vio el partido desde la zona de Tribuna VIP destinada a los jugadores, con Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez. Anoche, desde el club ya confirmaban que se estaban tratando los últimos flecos de la rescisión, que llega tras la explosión realizadora de Jesé.

Mata coincidió con Deivid, exasesor de la dirección deportiva de la UD, en las filas del Real Valladolid -conquistaron un ascenso en la 17-18 a la máxima categoría-. En el descenso de la pasada temporada, participó en 30 duelos ligueros en Primera para alcanzar un total de 634 minutos y cero goles.