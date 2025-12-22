Asencio se ve en la UD Las Palmas y lanza un mensaje a Vinícius: "Tiene que seguir haciendo lo que hace; es de los mejores del mundo"

El central del Real Madrid y exjugador de la UD Las Palmas Raúl Asencio analiza la actualidad merengue y elogia el potencial de Jesé y Luis García Fernández -que le dirigió en el Madrid C-. En el acto de la Fundación de la Federación Interinsular, el zaguero grancanario le pide a Vinícius que "siga haciendo lo que hace". "El único consejo que le doy es que siga haciendo lo que hace; es uno de los mejores jugadores del mundo y nos ayuda en cada partido. Solo le digo que siga haciendo lo que hace". En relación a las críticas a Xabi Alonso, aclara que eso forma parte de la exigencia del club merengue. "Estás en el Real Madrid, te van a criticar en el día a día. Hagas lo que hagas no estará bien visto, lo importante es lo que pensemos en el vestuario. El vestuario está al cien por cien con Xabi Alonso, creo que el mensaje que nos transmite es muy bueno. Es correcto y ojalá dure mucho tiempo, porque al final nos hace muy bien".

Asencio, en la sede de la Fundación de la FIFLP, junto a su familia, el presidente de la Interinsular Arencibia y la gerente de la Fundación Gloria Álvarez. / LA PROVINCIA / DLP

En clave UD

Dentro del panorama UD, Asencio se ve de amarillo en un futuro. "Es el equipo de mi corazón, ahí empecé yo y en este curso pues lo estoy siguiendo mucho. A Luis García lo tuve yo en el Internacional, lo que era el Real Madrid C. Me ilusiona ver como juegan, ojalá puedan estar de nuevo en Primera División". Conoce el 'método Luis García' y lo considera "un técnico muy cercano". "Es muy humano, el otro día hace un gesto en rueda de prensa, mencionando a Elías [el niño que se operó en Madrid de un transplante de médula]. Le dio un mensaje de apoyo y eso demuestra el tipo de entrenador y persona que es. Antes de esa persona social o mediática, pues hay una persona y Luis lo demostró de una forma muy natural. Le pude ver en el día a día, creo que es una persona y un entrenador de nivel top".

Para el central y lateral del Madrid, acabar su carrera en la UD es factible. "Ojalá que sí, vivió situaciones complicadas y es un gran jugador. Lo ha demostrado tiempo atrás; era cuestión de tiempo de que abriese la lata. Sseguro que llegarán muchos más". En relación a De la Fuente, advierte que no tiene problema alguno con la Selección. "No pasa nada".

Asencio con varias aficionadas de la UD, en la puerta de la Fundación. / LA PROVINCIA / DLP

Valores de la familia

Asencio elogia la educación y el ejemplo de sus padres, que estaban presentes en el acto de la Fundación de la FIFLP. "Somos ante todo personas, si no eres persona, si no eres humilde...Ya nada vale. Si no eres lo que te han inculcado tus padres, creo que pierdes tu esencia, pierdes tus valores como deportista. A todo este tipo de cosas que se puedan hacer con la Federación o en el día a día, yo estaré encantado".

Asencio, con Arencibia y Gloria Álvarez, junto con los padres de Chemi y el jugador de tenis de mesa adaptada. / LA PROVINCIA / DLP

Sobre su 2025 en el Real Madrid, lo califica de "muy bueno". "Es mi primer año natural en la élite, afronté todo tipo de situaciones. Te enfrentas a todo tipo de escenarios y eso te hace crecer". Agradece a Xabi Alonso su fe ciega en sus condiciones. "Xabi Alonso me ha dado toda la confianza del mundo para jugar en cualquier posición. Me adaptaré a todo tipo de situaciones, como si me tengo que poner los guantes y ser portero". Ser lateral en el Madrid no es un castigo. Es una oportunidad para crecer. "Debemos aprovechar todas las oportunidades, estoy aprendiendo en esa nueva posición de lateral. Entre más pronto será mejor para mí. Estoy siempre con la predisposición de ayudar al equipo en todas las posiciones".

Pitos en los estadios rivales

Con la emoción del anuncio de la mejoría del niño Elías, Asencio tiene una fórmula para combatir la ira en los estadios rivales. "Esto es fútbol, al final me centro en jugar y en hacer lo que se me da bien. Que la gente quiere pitar o hacer lo que quiera, eso no depende de mí. Eso va en cada uno, me centro en lo mío, en el día a día y en disfrutarlo. Soy una persona fuerte de mente, en todo ese tipo de situaciones creo que me crezco".

Fundación y rostro del Mundial de 2030

Asencio será el embajador de la sede de Gran Canaria de cara al Mundial 2030. ¿Qué le aporta la Fundación? "Me aporta humanidad y te acerca a personas que lo necesitan. Te permite ayudar a los que no tienen esos recursos. Colabora en esa labor que que no es tan visible. Si puedo ayudar, estaré a disposición de la Fundación".